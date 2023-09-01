抖音：房产经营类账号需提交资质审核

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:抖音发布关于房产经营类账号资质审核的公告称，为确保用户安全与利益，防止个别房产账号利用抖音平台从事违规导流、恶意营销等行为，抖音平台将分批要求房产经营类账号提交相应资质，支持具备资质的房产账号在抖音获得更好发展。

抖音平台并非房地产专业平台，但秉着开放包容和更好服务用户的原则，抖音平台拟参照住建部部门规章《房地产经纪管理办法》和《住建部 市场监管总局关于规范房地产经纪服务的意见》，要求房产经营类账号创作者须进行实名登记，并提交所在机构工商营业执照和机构备案。具体措施为:平台将陆续对于发布房源租售类视频为主，具有明显的导流获客诉求，或以获客引导成交、收取佣金作为主要经营方式的房产内容创作者，提出资质要求。

其中，以房产经营企业为主体的需要具备以下资质:

1.持有效工商营业执照，且经营范围包含房地产开发经营/经纪/租赁/代理/咨询/策划等相关内容; 2.从事房地产经纪/代理等相关业务的企业，还需具备经纪机构备案证明材料;

对于非企业类型的房产创作者，则需要具备以下资质:

1.实名登记凭证:主管部门/协会颁发的各类实名登记工作牌、信息卡、星级卡，或者带有网址的主管部门/协会官网查询实名登记注册证号截图; 2.所在机构资质凭证:任职于合规企业的证明，且企业需满足备案等要求。

抖音表示，平台始终致力于打造安全、健康的社区秩序，持续打击违规营销、无资质营销的房产账号。以上资质如不具备，将不符合抖音平台对房产账号的经营要求，还请各位创作者尽快补充完善相关从业资质证明材料。对于违规账号，平台将依据相关法律法规、平台协议与规则进行相应处置。

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