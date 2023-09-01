亚马逊正为印度卖家开发一款生成式AI工具 处理上架产品信息

文章概要:

1. 亚马逊印度正在为其商业合作伙伴开发一款名为SahAI的生成式人工智能工具，以帮助他们处理任何特定产品的后端工作。

2. 这款新型生成式AI仍在试运行阶段，目的是打破障碍，帮助更多新企业进入亚马逊市场。

3. SahAI工具将尤其帮助小企业处理内容、图片、产品详细信息、摘要和产品的其他方面。

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:亚马逊印度正在为其商业合作伙伴开发一款名为SahAI的生成式人工智能工具，以帮助他们处理任何特定产品的后端工作。这款新型生成式AI仍在试运行阶段，目的是打破障碍，帮助更多新企业进入亚马逊市场。

SahAI工具将尤其帮助小企业处理内容、图片、产品详细信息、摘要和产品的其他方面。

亚马逊在印度已经完成了十年的运营。当时平台上只有100名卖家，现在已经拥有超过120万名卖家。该公司表示，其62% 的业务已实现数字化。亚马逊已从印度累计出口80亿美元，并声称创造了130万个直接和间接就业机会。

亚马逊印度公司表示，到2030年，亚马逊网络服务 （AWB） 将投资127亿美元，并在该领域创造就业机会。

到2030年，亚马逊印度公司将追加150亿美元的投资。

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