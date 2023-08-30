Wized.AI：使用GPT-4等先进AI技术,自动生成个性化简历

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:Wized.AI 是一款采用人工智能技术的创新平台，可简化和提升简历创建的过程，使制作令人印象深刻且引人注目的简历更加容易。该平台主要特征包括用户友好的界面，关键字优化，定制内容，专业设计的模板，自动格式化，轻松共享和下载以及一键导入等。

体验地址:https://wized.ai/

用户可以轻松创建专业简历，并受益于关键字优化和定制内容，提高在申请人跟踪系统中的可见性。此外，Wized.AI 的团队也为需要帮助创建简历的用户提供专家级支持。

该平台为求职者创建简历的方式带来了彻底的改变，采用人工智能驱动的方法为求职者的简历提供了更好的展示机会。无论您是经验丰富的专业人士还是刚刚开始职业生涯，Wized.AI 都是您制作吸引招聘人员注意的简历的终极合作伙伴。

主要功能:

AI驱动 - 使用GPT-4等先进AI技术，自动生成个性化简历

关键词优化 - 优化简历关键词，让简历更容易通过ATS系统

模板自定义 - 提供多种专业简历模板，用户可自定义

一键导入 - 支持导入已有简历，一键生成优化版本

简历分享 - 生成独特魔法链接，支持简历在线分享

用户友好 - 简单易用，无需专业知识，向导模式减轻用户负担

专业指导 - AI辅助用户职业定位，提供专业简历撰写指导

定制服务 - 可订制简历修改、审查等增值服务，全面满足不同需求

数据安全 - 重视用户隐私，采用加密等措施保障数据安全

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