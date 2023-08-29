首页 > 业界 > 关键词  > 无代码最新资讯  > 正文

2023年值得关注的18款无代码AI 工具

2023-08-29 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:近年来，随着低代码和无代码 AI 工具和平台的兴起，越来越多利用机器学习的应用程序被开发出来。这些工具可以用于创建协调销售和营销工作的网络服务和面向客户的应用程序。只需最少的编码知识，就可以利用低代码和无代码解决方案。

以下是一些顶级的低代码和无代码 AI 工具:

MakeML:用于无需手动编码生成目标识别和分割的机器学习模型，可简化大数据集的创建和管理过程。

项目地址:https://github.com/makeml-app

image.png

Obviously AI:使用机器学习平台进行准确的预测，无需编码，可用于预测收入、供应链规划、定向广告等。

项目地址:https://www.obviously.ai/

image.png

SuperAnnotate:通过高通量数据注释和自动化功能，创建 AI 驱动的超级数据，加速数据注释过程。

项目地址:https://www.superannotate.com/

Teachable Machine:通过简单的拖放界面，快速创建机器学习模型，用于识别声音、手势和图片等。

项目地址:https://teachablemachine.withgoogle.com/

Apple 的 Create ML:通过苹果的 Create ML 在 Mac 上进行高效的机器学习模型训练，包括图像、视频、音乐、文字和表格等。

https://developer.apple.com/machine-learning/create-ml/

PyCaret:用于 Python 的低代码机器学习平台，可以自动化机器学习工作流程，减少编码工作量。

项目地址:https://pycaret.org/

Lobe:用于教授应用程序识别植物、手势、情绪、颜色等的工具，无需编码。

项目地址:https://www.lobe.ai/

MonkeyLearn:提供数据可视化和无代码文本分析工具，用于清理、可视化和标记客户反馈。

项目地址:https://monkeylearn.com/

Akkio:无需编码，基于现有数据预测业务结果，如增强的潜在客户评分、预测和减少客户流失。

项目地址:https://www.akkio.com/

Amazon SageMaker:在云端创建、训练和部署机器学习模型的工具，提供无代码和低代码功能。

项目地址:https://aws.amazon.com/cn/sagemaker/

DataRobot:通过可视化的拖放界面，为非技术人员创建和部署机器学习模型。

项目地址:https://www.datarobot.com/

Google AutoML:无需编码，通过拖放组件创建和部署机器学习模型。

项目地址:https://cloud.google.com/automl?hl=zh-cn

Nanonets:可以在无需机器学习经验的情况下，使用少量的数据训练模型的机器学习 API。

项目地址:https://nanonets.com/

IBM Watson Studio:提供无代码和低代码工具，使非技术人员能够构建和部署 AI 模型。

项目地址:https://www.ibm.com/products/watson-studio

H2O Driverless AI:无需编码，可以自动创建和部署机器学习模型。

项目地址:https://h2o.ai/platform/ai-cloud/make/h2o-driverless-ai/

Domino Data Lab:用于设计和自动化数据科学操作的无代码工具。

项目地址:https://domino.ai/

CrowdStrike Falcon Fusion:安全编排、自动化和响应（SOAR）工具，可以自动化安全运营、威胁情报和事件响应。

项目地址:https://www.crowdstrike.com/falcon-platform/falcon-fusion/

RapidMiner:通过图形界面和拖放功能，快速创建和部署数据挖掘和机器学习模型。

项目地址:https://rapidminer.com/

这些工具的特点是无需编码或需要很少的编码知识，可以帮助非技术人员和业务用户创建和部署机器学习模型，并加速开发过程。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 从图片到视频！2023年最火爆的8AI视频生成工具

    一系列基于人工智能的创新应用引起了人们的广泛关注。这些应用利用了自然语言处理、图像识别和机器学习等算法，将文本和图像转化为视觉形式，为用户提供了丰富多样的体验。用户可以通过360度视角看到这些虚拟角色，从融入其中。

    ​AI视频

  • 鸿达德——2023年德国留学申请资格

    在决定去德国留学时，为了成为合格的申请人，有几件事应该考虑。这个过程需要你全神贯注，全力以赴，只要有适当的指导和信息，没有什么是做不到的。在申请德国大学之前，你必须先让"留德人员审核部"认证你的学历证书，并参加面试或进行TestAS考试。

  • 华瑞教育|2023年了，还能入行互联网吗？

    最近一段时间，大家对现阶段互联网市场行情的评价褒贬不一，有人看好，有人唱衰。一边是挤破脑袋想进互联网大厂拿高薪，一边是大肆宣扬就业形势不稳定。2023相信自己，找到适合自己的方向并为之努力，就一定可以踏入高薪IT行业！

  • 2023年车载音频行业洞察报告

    车载音频发展驶入快车道，赋能汽车生态持续增值目录01行业潜力:软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间02行业竞争:蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利03行业展望:车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级PART01行业潜力软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间车载音频行业市场潜力市场潜力:不断成长的汽车市场为车载音频行业提供广阔发展空间•我国汽车保有量巨大，2022年国内民用汽车保有量超3亿;新能源汽车的销量逐年上升，智能汽车时代逐渐迈进成熟期，带动汽车软件生态增值，实现车载音频类软硬件需求的增长，为车载音频行业提供发展空间车载音频行业市场潜力市场潜力:智能车联网进入快速发展期，汽车软件生态价值不断提升，车载媒体迎来发展机遇•智能车联网进入快速发展期，汽车成为了越来越重要的智能终端，随着汽车技术的快速发展，智能座舱系统变得越来越普及，这些系统包括车载娱乐和音频系统，具备更高的音质和功能。智能座舱与中控大屏的交付量不断提升，为车载媒体市场提供了强大的推动力•随着智能网联生态在汽车行业的不断渗透，软件开发在汽车产业中的价值和地位不断提升，车载媒体作为汽车软件生态的重要组成部分将迎来巨大的发展机遇车载音频行业用户潜力用户潜力:车主整体用车频次高，家庭车主将汽车视作维系家庭关系的第三空间•整体车主对于用车出行有较高的依赖性，用车渗透到他们的日常生活中，超过40%的车主几乎每天都开车出行，车载环境的优势更为凸显•从用车价值来看，近八成车主对汽车的定位是便利个人和家庭出行的工具;对于家庭用户来说，汽车不仅是代步工具，更是家庭社交的重要工具，家庭用户认为汽车在维系亲朋好友的关系发挥了重要的作用，同时他们对于汽车能够提供第三空间的作用较为看重车载音频行业用户潜力用户潜力:亲子场景、通勤场景成为车主用车两大重要场景•整体车主在各种场景下每日用车需求的占比均超过40%，高频用车场景主要是接送孩子和上下班通勤，家庭人群和通勤人群对于用车的需求较强•整体车主用车时长倾向于中短途行程;家庭车主在用车时长上则相对较长，在接送孩子的用车场景上，用车时长在2小时以上的占比为40.8%车载音频行业用户潜力用户潜力:音频成为汽车空间主要娱乐形式，蓝牙连接和预装软件为车载音频两大收听方式•车载音频为车主用户提供沉浸式收听音乐、播客或其他内容，这也是众多用户最常使用的形式，车载场景下收听音频成为固定的行为习惯•从用户行为来看，蓝牙连接和预装音频软件为车主用户两大收听形式。极光的行业应用已经拓展至市场洞察、金融风控与商业地理服务，助力各行各业优化决策、提升效率。

  • 英国政府2023年风险登记报告中AI被标记为“慢性风险”

    本文概要:1.英国政府发布的2023年风险登记册警告关键国家基础设施面临网络攻击威胁。2.报告指出网络攻击已变得复杂，可能对经济造成重大损害。琼斯建议在国家安全委员会内设立人工智能小组委员会，以监测与人工智能相关的风险。

  • 2023年爆火的热门短剧开源版SAAS系统它来了！

    2023年是爆款项目井喷的年份，今年除了AI产品席卷整个市场外，当然还少不了蒸蒸日上的短视频行业。许多人都有在空闲之余刷短视频和短剧来消磨时间的习惯，且由于短剧的用户粘合度非常大，从也反映出了短剧已成为了当下不可或缺的娱乐之一。仅限30套，先到先得。

    ​SAAS系统 ​短剧

  • 虎牙2023年Q2净利润2318.7万元 同比扭亏

    凤凰网科技讯 8月15日消息，虎牙公司（NYSE:HUYA）公布了2023年第二季度财报。财报显示，2023年第二季度，虎牙公司总收入为18.2亿元，同比下降19.95%；归属于公司股东的净利润为2318.7万元，上期净亏损1936.6万元。用户数据方面，2023年第二季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达8290万。虎牙公司同时宣布，公司董事会已授权一项股票回购计划，在未来12个月内回购至多价值1亿美元的股票。

  • 蕾特恩2023年秋季产品发布启动仪式圆满成功！

    8月16日，蕾特恩2023年秋季产品发布启动仪式在重庆隆重举行，全国各地蕾特恩人齐聚一堂，共同见证这场极具意义的发布盛会。本次发布会围绕“产品研发创新”为核心，从研发力量、实力背书、成分安全三个板块为切入点，共探行业发展的新赛道。蕾特恩也将会始终如一地坚守品牌初心，为痘肌人群带去更多的福音。

  • 中航未来“2023年暑期培训会”开营仪式成功举行

    8 月 7 日，滁州市中航未来职业培训学校有限公司“ 2023 年暑期培训会”开营仪式，成功举行。据悉，滁州市中航未来职业培训学校有限公司举办“ 2023 年暑期培训会”，旨在更好地促进员工成长，进一步提升教育教学和学生管理工作能力与水平;同时加强校区建设，促进相互探讨与交流。出席“ 2023 年暑期培训会”开营仪式的领导有:中航未来集团董事长刘永，总裁刘尹，常务�

  • 2023年剩下的赚钱机会，都在这10个品类里了

    2023年已经过半，如果用一个词来形容上半年，可以说是跌宕起伏——抱着消费复苏的热切希望开局，却被3.8大促浇了一盆冷水，紧接着迎来年中大促618，局部有所反弹。消费复苏比想象中来得缓慢且一波三折，但总体仍向好的方向发展。家居产品的适老化改造，是一个目前尚且空白，但增量巨大的市场。

    ​创业

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM