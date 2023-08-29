百度全资入股短视频公司右划科技

在进入今天的正题之前，先来说说最近很火的电影《封神》吧，投资将近三十亿的，导演是懂怎么“捆绑”流量的，各色肌肉猛男霸屏网络，扑面而来的荷尔蒙气息，让观众又爱又恨，导演乌尔善曾经在接受央视的采访时说过，他很不喜欢现在中国的男明星越来越“阴柔化”，他绝对不会再用那些“流量小生”来演自己的作品，他要的是一种纯粹的男人味。 无独有偶，这样的�