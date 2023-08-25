95%的印度IT预计生成式AI将很快发挥重要作用

文章概要: 1. 印度IT领导者有95%的人相信生成AI很快会在他们的组织中发挥重要作用而增长。但是，领导者仍持谨慎态度，82%的人担心生成式AI的伦理问题。 2.74%的印度IT组织难以满足业务的需求，而91%的人预计未来18个月内需求还会增长。为此，95%的印度IT领导者表示，他们越来越专注于提高运营效率。 3. 只有40%的印度IT组织能满足它们收到的所有应用开发请求。

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:Salesforce发布了其最新的《IT态势报告》，汇总了来自包括印度在内的28个国家的IT领导者的关键趋势。今年《IT态势报告》的关键见解包括:

生成AI将彻底改变IT行业。87%的印度IT领导者表示，AI在他们的组织中的作用已经明确定义，随着95%的人相信生成式AI特别地很快将在他们的组织中发挥重要作用，这个数字有望增长。但是，领导者仍持谁慎态度，82%的人担心生成AI的伦理问题。

正在进行的数字转型正在消耗IT容量。74%的印度IT组织难以满足业务的需求，而91%的组织预计未来18个月内需求还会增长。为此，95%的印度IT领导者表示，他们越来越专注于提高运营效率。

团队寻求扩大应用开发规模。只有40%的印度IT组织能满足它们收到的所有应用开发请求。为了扩大容量，83%已经采用了低代码或无代码工具，53%使用了可组合性。

团队采取“全方位”方法应对日益严重的安全威胁。76%的印度IT领导者难以在业务和安全目标之间取得平衡，这促使他们采用各种防御措施。例如，63%的印度IT组织使用数据加密，59%使用多因素认证。

该报告显示，随着业务对IT的要求不断增长，生成AI、数字转型和安全威胁将对印度和全球的IT领导者产生深远的影响。IT组织需要提高运营效率，采用新工具和全新的安全方法来满足日益增长的需求。

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