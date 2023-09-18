《纽约时报》也开始招聘擅长生成式AI工具的编辑

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:《纽约时报》正在聘请一名高级编辑，将生成式人工智能工具引入其新闻编辑室。

纽约时报在该职位的广告中写道:“这位编辑将负责确保《纽约时报》成为 GenAI 创新及其新闻应用领域的领导者。、“他们将领导我们以面向读者以及新闻编辑室内部的方式使用 GenAI 工具。”

事实证明，将生成式人工智能应用于新闻编辑室一直存在争议。Red Ventures 的 CNET 或 G/O Media 的Gizmodo等早期采用者即使在人工监督之后也会产生错误。

此类错误可能很难发现，因为人工智能生成的文本语法正确且通常令人信服。如果没有对某个主题的深入专业知识，编辑可能很难发现错误。

该招聘广告指出，无论谁获得这份工作，“还将与标准部门合作，帮助制定整个新闻编辑室的记者如何使用 GenAI 的进一步指导方针，同时考虑到该技术的不断发展的性质及其风险。”

招聘广告还写道:“编辑的主要重点将是制作源源不断的项目，展示将 GenAI 工具融入时报新闻和工作流程的高潜力和负责任的方式。”

将生成式人工智能技术纳入顶级新闻编辑室的举措无疑会刺激其他报媒竞相效仿。

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