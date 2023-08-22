英国筹款平台JustGiving 提供生成式AI创建筹款页面

本文概要:

1. JustGiving 将提供生成式人工智能技术，帮助人们更快地创建筹款页面和分享个人故事。

2. 撰写个人故事是筹款页面的关键部分，使用清晰故事的页面筹集的资金比不使用的高出65%。

3. 人工智能服务是可选的，不想使用的筹款人可以选择不使用。

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:英国筹款平台 JustGiving 将引入生成式人工智能技术，以帮助筹款者更快速地创建筹款页面和分享个人故事。

据 JustGiving 的研究显示，许多筹款者发现编写个人故事的任务过于困难，因此他们选择使用平台预先编写的内容。然而，使用清晰故事的页面比不使用的页面筹集的资金高出约65%。

为了解决这个问题，JustGiving 决定引入生成式人工智能，以提供更快速、更简便的筹款页面创建过程。使用该技术，筹款者可以选择使用自动生成的个人故事，以节省时间和精力。

JustGiving 也强调，不想使用人工智能服务的筹款者可以选择继续使用自己编写的个人故事。

去年，近200万人使用 JustGiving 平台创建了筹款页面，共筹集了1.51亿英镑。通过引入生成式人工智能技术，JustGiving 希望能够帮助筹款者更自信地与他们的社交网络分享他们的筹款页面，以便更多人了解他们的目标和动机。

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