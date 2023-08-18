研究表明，AI或为亚马逊和沃尔玛带来超5800亿美元额外利润

本文概要: 1. IHL Group 的研究显示，到2029年，人工智能将可能给北美212家最大的公共零售商和餐馆带来超1.5万亿美元的额外财务增长。 2. AI或为亚马逊和沃尔玛带来超过5800亿美元的额外利润，占总数的38.5%。 3. 人工智能的发展将为零售业带来巨大的机遇，尤其是在销售增长和费用减少方面。

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:根据 IHL Group 的最新研究，到2029年，人工智能（AI）有望为亚马逊和沃尔玛等北美最大的零售商和餐馆带来超过5800亿美元的额外利润。

这项研究预测，到2029年，北美最大的212家公共零售商和餐馆将产生超过1.5万亿美元的额外财务影响，其中亚马逊和沃尔玛的影响将占总数的38.5%。

研究指出，人工智能已经通过传统的机器学习技术改变了零售市场，而生成式人工智能则为潜在的财务影响增加了火力。当人工智能被应用于清理、标记和管理客户、库存和产品数据时，将会出现指数级的影响。因此，零售商需要准备好利用这些进步并投资于技术，以提高销售增长和降低费用。

该研究还对零售商的人工智能准备情况进行了排名，包括快速消费品、服装 / 鞋履、耐用品、健康和美容、连锁餐厅和纯电子商务公司等细分市场。这些排名考虑了公司的数据成熟度、分析成熟度、与主要供应商的一致性、规模和自由现金流等因素，并结合了公司最新的年度财务业绩来预测财务影响。

这项研究为零售业带来了巨大的机遇，尤其是对于亚马逊和沃尔玛这样的巨头。通过利用人工智能技术，零售商可以提高销售增长、改善毛利率以及降低销售和一般管理成本。然而，要实现这些潜在的财务影响，零售商需要进行数据和结构准备，以有效地应用人工智能技术。

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