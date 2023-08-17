英国政府宣布拨款400万英镑用于绿色AI项目 减少碳排放

本文概要: 1. 英国政府拨款400万英镑用于绿色人工智能项目，以实现2050年的净零排放目标。 2. 这些项目包括利用人工智能预测太阳能生产能源时机以及通过机器人监测作物和土壤健康来实现农业脱碳。 3. 政府还将提供225万英镑用于支持能源领域的人工智能创新。

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:英国政府宣布将投资400万英镑用于人工智能项目，以帮助行业减少碳排放，这些项目旨在实现2050年的净零排放目标。

其中的一些项目包括利用人工智能来改进对何时最适合为电网生产能源的预测，以及通过使用人工智能机器人监测作物和土壤健康来实现奶牛养殖脱碳。

此外，政府还将提供225万英镑用于支持能源领域的人工智能创新。这些举措旨在将英国巩固在人工智能和减排领域的领先地位，推动清洁能源行业的发展，并为未来创造新的就业机会。

这是英国政府1亿英镑的净零创新组合的一部分，旨在推动人工智能和减碳技术的发展。专家表示，人工智能在应对气候变化危机中发挥关键作用，这项新投资将帮助能源、交通和农业等行业充分利用最新技术实现脱碳和绿色发展。

英国政府的 Digital Catapult 机构也获得了50万英镑的资金，用于启动英国首个脱碳人工智能创新卓越中心。这些举措将推动英国在绿色人工智能领域的创新和发展。

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