爱荷华州学区使用 ChatGPT 决定禁书清单

本文概要:

1. 爱荷华州梅森城社区学区使用 ChatGPT 选出了19本被禁书籍，这款工具认为这些书籍包含性内容。

2. 学区表示他们无法逐一阅读每本书籍，因此决定使用 ChatGPT 来帮助决定哪些书籍应该被禁止。

3. 不过使用 ChatGPT 决策的方法存在问题，因为该工具答案有时会因用户的查询方式而产生矛盾。

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:爱荷华州梅森城社区学区正在从学校图书馆决定禁止19本书籍，管理员发现这些书包含“对性行为的描述或描述”，以遵守共和党支持的州法律。而是否应该禁止这些书籍的关键仲裁者则是:ChatGPT。

据报道，管理员通过输入查询 “[书] 包含性行为的描述或描述吗?” 并将每本书籍放入 ChatGPT 中进行判断。然而，测试发现，软ChatGPT对于是否包含性内容的回答有时是相互矛盾的。

被禁的书籍包括卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》、玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》和玛雅·安吉卢的《我知道笼中鸟为何歌唱》。

该学区表示，他们无法逐一阅读每本书籍来确定是否违反州法律。因此，他们使用了 ChatGPT 这一工具来进行决策。该学区首先使用新闻文章和维基百科等来源，收集了一个初始禁书清单，然后从图书馆的藏书中筛选出约50本书。接下来，他们将这50本书每本都输入 ChatGPT 进行判断。然而，由于用户查询方式的不同，ChatGPT 给出的答案有时是相互矛盾的。

该学区表示，他们的目标是以诚信的方式遵守法律，同时不浪费过多的时间和精力，以便专注于迎接新学年的到来。

他们希望通过这种高效的决策过程来启动新学年，之后还会依靠以往的流程，允许家长要求学区重新考虑禁书清单。

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