Jim Cramer警告随着AI股票呈下跌趋势，许多股票可能不值得炒作

本文概要:

1. CNBC知名主持人Jim Cramer 警告说，许多标榜自己拥有生成式人工智能能力的公司可能不值得炒作。

2. 除了 Nvidia 之外，许多 AI 公司似乎没有真正利用 AI 实现盈利。

3. 目前 AI 股票整体表现不佳，很多公司似乎缺乏明确的 AI 能力规划。

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:CNBC知名主持人 的 Jim Cramer 在周一将注意力转向那些宣传使用生成式人工智能的公司。由于许多这些股票出现亏损，Cramer 怀疑除了 Nvidia 之外，其他公司都不值得炒作。

不过，与其他热门股票（如某些电动汽车）不同的是，好消息是这些人工智能公司中有许多利润丰厚，因此它们的股票不会完全崩溃。

Cramer 认为，Microsoft、Google、ServiceNow、Amazon、Cisco 和 Snowflake 可能会成为未来的赢家。但他说，在大多数情况下，即使是“最好的玩家”似乎也没有对其人工智能能力有明确的计划。

Cramer 说:““除非有人能给我一个真正的用例，说明生成式人工智能实际上通过削减支持人员或增加知识员工的价值来节省企业资金，单单提到人工智能这个词就足以让股票大幅下跌。这就是我们在这个八月的冷门期的处境。”

在目前的市场环境下，投资者应该保持谨慎，并对那些只是打着人工智能旗号的公司保持警惕。

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