大学教授重拾纸质考试和手写作业 与使用 ChatGPT 的学生作对抗

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日消息:越来越多的学生在课程中使用人工智能程序 ChatGPT 作为作业的捷径，这导致一些大学教授重新考虑了他们下个秋季学期的教学计划。

OpenAI 的 ChatGPT 每天都在进步。这个聊天机器人在 AP 生物考试中取得了最高分，并以 3.34 的平均绩点通过了哈佛大学的大一年级。

自推出以来，教师、管理人员和学生对于 AI 在教育中扮演的角色提出了质疑。有些学校选择直接禁止使用 ChatGPT，而其他人则正在探索它作为学习工具的可能性。

随着暑假即将结束，一些大学教授现在正在寻找方法来抵制生成式 AI 的使用，使他们的考试「无法被 ChatGPT 应对」，《财富》杂志报道称。

密歇根州立大学艺术与文科院副院长 Bill Hart-Davidson 告诉《财富》杂志说：「问像『用三句话告诉我化学里什么是克雷布斯循环』这样问题已经行不通了，因为 ChatGPT 会给出一个完美合适的答案。」

担心情况发展不妙的教授告诉 Insider，他们计划回归手写作业和口头考试，以避免使用生成式 AI。

「我打算对学生采取中世纪的方式，完全回到口头考试。」阿巴拉契亚州立大学哲学教授 Christopher Bartel 在一月份告诉 Insider 杂志。「如如果他们愿意，他们可以整天在笔记中用人工智能生成文本，但如果他们必须能够说出来，那就是另一回事了。」

一位加拿大写作教授告诉 Fox News 说，他计划让作业更加个性化，以减少在论文上使用 ChatGPT。

与此同时，《财富》报道称，从五月到六月期间 ChatGPT 的使用率下降了近 10%，有些技术专家认为这可能是因为大多数学生放暑假了。如果学生是该程序的主要用户，专家认为这可能会给 OpenAI 带来麻烦。

「如果主要是小孩子在用它，那就真的需要警惕了。」互联网分析师 Mark Shmulik 告诉 Insider。「如果 ChatGPT 的下降是因为学生放暑假造成的话，则意味着受众范围较窄，使用场景较少。」

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