国外多家新闻媒体要求制定 AI 训练数据规则

本文要点:

1. 欧美多家新闻组织发出公开信，呼吁制定规则来保护用于训练 AI 模型的数据的版权。

2. 公开信要求透明的培训数据集和权利人的同意，以及消除人工智能服务中的偏见和错误信息。

3. 这封信的签署者包括法新社、盖蒂图片社（Getty Images）、美联社等知名新闻机构。

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:近日，欧美多家新闻媒体组织发出公开信，要求制定规则来保护用于训练人工智能模型的数据的版权。

他们表示，使用媒体内容训练的 AI 模型没有考虑原始创作者，并且没有为原始创作者提供报酬或归属。

这不仅违反了版权法，还对媒体行业的商业模式造成了破坏，减少了媒体的多样性和可信度，损害了公司对媒体报道的财务可行性，也减少了公众获取高质量信息的机会。

这封公开信还要求培训数据集透明，并在使用数据进行培训之前征得权利人的同意。他们呼吁允许媒体公司与人工智能模型运营商进行谈判，以识别人工智能生成的内容，并要求人工智能公司消除其服务中的偏见和错误信息。

一些签署方已经与人工智能公司达成协议，允许其使用他们的材料进行培训。但是，还存在争议和法律问题，因为这种使用版权材料进行训练的做法尚未得到法律认可和测试。

一些机构和个人已经对此提起诉讼，指控人工智能公司侵犯了版权。此外，参议院也对此问题进行了听证会。

公开信的签署者包括法新社、盖蒂图片社（Getty Images）、美联社等多家知名新闻机构。他们表示相信生成式人工智能可能为组织和公众带来重要的好处，并要求在尊重媒体公司权益的讨论中参与进来。

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