马来西亚科技部考虑将 ChatGPT 整合到政府服务中

本文概要:

1. 马来西亚科技部部长表示，他们正在考虑将 ChatGPT 整合到政府服务中，以处理公众的查询。

2. ChatGPT 是由 OpenAI 开发的基于人工智能的聊天机器人，能够产生类似人类的文本。

3. 马来西亚科技部可能会探索 ChatGPT 在处理政府相关查询方面的潜力。

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:马来西亚科技部部长Chang Lih Kang表示，他们正在考虑将 ChatGPT 整合到政府服务中，以处理公众的查询。

Chang Lih Kang称，他对 ChatGPT 能够产生类似人类文本的能力印象深刻，并认为在政府服务中整合 ChatGPT 具有很大的潜力。Chang Lih Kang还表示，科技部可能会探索 ChatGPT 在处理政府相关查询方面的潜力。

此外，Chang Lih Kang认为人工智能在农业等行业有潜力应用，特别是在加强食品安全方面。科技部也计划筹集资金用于马来西亚科学捐赠计划，重点支持人工智能等新技术的研发。

Chang Lih Kang表示，马来西亚需要增加研发资金，以促进科技发展。他还提到，马来西亚政府已经宣布在经济框架演讲中额外拨款1亿令吉用于研发、商业化和创新，旨在实现到2030年国内生产总值研发支出（GERD）占 GDP 的3.5% 的目标，并将马来西亚在全球创新指数(GII)中的排名提升至前20位。

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