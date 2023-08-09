Gartner调查显示，生成式AI已成为企业面临的新兴风险

本文概要:

1. 生成式 AI 成为企业风险管理人员最关注的问题之一。

2. 生成式 AI 的大规模可用性带来潜在风险，如知识产权、数据隐私和网络安全问题。

3. 第三方生存能力是企业最重要的新兴风险之一，可能导致供应商中断或倒闭。

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:根据 Gartner 的调查显示，生成式 AI（例如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google Bard）的大规模可用性成为2023年第二季度企业风险管理人员最关心的问题。

Gartner 风险与审计实践研究总监Ran Xu表示:“在我们第二季度的调查中，生成式人工智能是第二大最常提及的风险，首次进入前十名。这反映了公众意识和生成人工智能工具的使用的快速增长，以及潜在用例的广度，以及这些工具产生的潜在风险。”

2023年5月，Gartner 对249名企业风险高级管理人员进行了调查，为领导者提供了20种新兴风险的基准观点。在2023年第二季度的调查中，大规模生成人工智能的可用性的风险排名第二。

生成式人工智能带来的风险主要包括知识产权、数据隐私和网络安全三个方面。具体来说，生成式 AI 可能会将敏感或机密信息用于训练，从而侵犯他人的知识产权;生成式 AI 工具可能会与第三方共享用户信息，可能违反隐私法规;同时，生成式 AI 也面临黑客攻击的风险，如恶意软件和网络钓鱼攻击。

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