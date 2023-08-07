Jericho Security 获得300万美元融资，对抗生成式AI网络钓鱼威胁

本文概要:

1. Jericho Security 是一家人工智能网络安全初创公司，最近获得了300万美元的融资。

2. Jericho Security 的平台利用复杂的模拟和针对员工的教育内容，对抗生成式人工智能驱动的网络钓鱼攻击威胁。

3. Jericho Security 的解决方案通过使用先进的语言处理和私有托管的语言模型，为组织提供个性化服务和基本指标反馈。

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:人工智能网络安全初创公司 Jericho Security 近日宣布获得了300万美元的融资，种子轮前融资由 Era 领投。该公司专注于对抗生成式人工智能驱动的网络钓鱼攻击威胁，通过使用复杂的模拟和针对员工的教育内容来帮助企业防御这一日益严重的威胁。

近年来，生成式人工智能技术的迅猛发展为网络安全带来了前所未有的挑战。通过生成式人工智能技术，攻击者可以轻松创建大规模的超个性化社会工程网络钓鱼攻击，使得传统的网络安全解决方案变得越来越无效。

Jericho Security 的平台利用先进的语言处理、私有托管的语言模型和代理数据，为企业提供一种新的防御方法。该平台通过真实的模拟来培训员工，帮助他们识别和抵御生成攻击，并为用户提供个性化的服务和基本的指标和反馈。

Jericho Security 的首席执行官 Sage Wohns 表示，传统的企业网络安全解决方案已经过时，随着生成式人工智能攻击的规模、个性化和自适应能力不断增强，现有的网络安全策略已经无法有效应对。许多公司往往直到声誉受损和潜在诉讼之后才采取适当的网络安全措施，但往往为时已晚。

因此，Jericho Security 提供了一种主动的网络安全解决方案，帮助组织预防攻击而不是被动地对违规行为做出反应。他们的工具和技术使得组织能够识别和阻止生成攻击，并提供了相应的培训和支持。

通过获得300万美元的融资，Jericho Security 将能够进一步发展其人工智能网络安全解决方案，帮助更多的企业有效应对生成式人工智能网络钓鱼威胁。

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