预计到 2025 年 AI 服务器市场规模将激增至 1350 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日消息:今年以来，人工智能（AI）服务器市场迎来了热潮，Aletheia Capital 发布了最新报告，称赞图形芯片制造商英伟达将受益于 AI 服务器和 GPU 加速器的强劲增长，并将目标股价调高至 1000 美元，引起了广泛的讨论。

根据报告，Aletheia Capital 上调了 2023 年至 2025 年的 AI 服务器出货量预期。预计 2023 年到 2025 年的出货量分别为 190 万台、360 万台、450 万台，增幅分别为 15%、45%、35%。此外，随着云服务商等进入 AI 军备竞赛，预计到 2025 年，AI 服务器市场规模将激增至 2022 年的 4.5 倍，达到 1350 亿美元。GPU 加速器市场从今年的 270 亿美元爆发性增长，到 2025 年将达到 810 亿美元。可见 AI 服务器和 AI GPU 加速器的商机之大。

报告还指出，AI 服务器的需求受到全球范围内的推动，包括美国大型云服务供应商、次等规模的云服务供应商，以及中国的电商和企业等。尽管可以预见，AI 服务器在可见的未来可能只维持小于 5% 的渗透率水平，但 Aletheia Capital 强调，GPU 是 AI 服务器成本表中的最大项目，因此认为英伟达无疑是最大的赢家。

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