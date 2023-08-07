神采PromeAI：可一键生成模特和炫酷文字效果

人工智能工具如ChatGPT和Copilot在程序员中爆发式增长，为他们提供了更多帮助。这些人工智能助手可能会删除代码中的注释，从使人类程序员对知识产权侵权一无所知，但仍会在法律上承担责任。这项研究为AI的持续发展提供了指导，并为未来提供了可能的缓解策略和其他知识产权侵权的保护措施。