神采PromeAI：可一键生成模特和炫酷文字效果

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:神采PromeAI 是一款功能强大的 AI 驱动设计助手，拥有丰富的可控制 AIGC（C-AIGC）模型风格库，能够轻松创建令人惊叹的 AI 艺术、图像、图形、视频和动画。PromeAI 是业余爱好者、建筑师、室内设计师、产品设计师以及游戏 / 动画设计师的必备工具。
体验地址:https://www.promeai.com/
目前，神采PromeAI主要有草图渲染、照片转线稿、涂抹替换、变化重绘、AI超模、背景生成、尺寸外扩、文字效果、聊天机器人等功能。
其中，AI 超模功能通过简洁易操作的界面，用户只需要上传石膏模特图或素人实拍图，选择模特、模特设定和背景，就能快速生成真人效果图。AI 模特不仅可以解决电商模特图的困境，还可以创造出符合不同社会状况的模特形象，包括各种肤色、体型、种族等。这种技术在跨境电商中尤为适用，可以生成符合不同国家市场需求的模特图。
核心功能:
草图渲染:上传照片或线描进行渲染，或使用创意模式进行绘制。
照片转线稿:上传照片转换为线描效果。
涂抹替换:选择需要修改的区域并输入替换内容。
变化重绘:生成具有类似风格、布局、视角和感官体验的图像。
AI超模:上传模特或业余模特的照片，选择产品，创建模特和背景。
背景生成:自动去除背景并根据模板或文本生成理想的背景。
尺寸外扩:根据比例或尺寸扩展图像内容。
文字效果:将黑白文本布局渲染成各种3D 效果。
聊天机器人:与 AI 进行视觉交互，探索无限可能性。
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