Aware发布行业最准确的西班牙语自然语言处理模型

本文概要:

1. Aware 推出了新的西班牙语情感和有害言论模型，提高了准确率。

2. Aware 的模型基于大量数据集进行训练，能够捕捉语言和文化的细微差异。

3. 这些模型为企业提供了持续监听员工声音的能力，从而提高员工体验和工作效率。

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:Aware 发布了新的西班牙语情感和有害言论模型，通过使用大量数据集进行训练，这些模型能够达到接近人类水平的准确率。

相比于依赖于公开可用的大型语言模型，Aware 的模型更加准确且具有文化上下文和对话细微差别的理解能力。通过使用这些模型，企业可以实现持续监听员工声音的能力，从而提高员工体验和工作效率。

同时，Aware 的应用程序还可以提供更多的合作数据分析和可操作洞见，确保每个员工的声音都被听到，从而营造一个更加包容和高效的工作环境。该模型主要功能如下:

情绪分析:Aware 的西班牙情绪模型具有高达86% 的准确度，比市场领先者高出30% 以上。它能够准确理解信息的情感，无论是积极的、消极的还是中性的，从而帮助组织了解对话的情绪状态。

有毒语音检测:Aware 的西班牙有毒语音模型能够提供有关对话健康状况的数据，其准确性接近人类基准。它能够识别和解决潜在有害的沟通模式，帮助组织创造一个健康的工作环境。

主题提取:通过 Aware 的趋势和新兴主题仪表板，可以从西班牙语消息中发现主题，并随时了解整个组织的热门话题。这有助于组织了解员工的关注点和兴趣，从而更好地进行沟通和决策。

协作搜索:利用 Aware 的快速联合搜索功能，可以识别协作工具中源自西班牙语的有毒言论实例。这有助于组织及时发现并解决有害的沟通行为，维护一个积极和谐的工作环境。

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