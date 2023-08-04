美图吴欣鸿：自研视觉大模型MiracleVision已迭代至1.5版本

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:8月3日，美图创始人、董事长兼CEO吴欣鸿参加第四届中国人工智能大赛成果发布会。在会上，吴欣鸿透露，目前美图自研视觉大模型已迭代到1.5版本，并应用于美图旗下多款产品。

吴欣鸿认为，垂直大模型+应用场景+商业模式是大趋势。美图拥有深厚的计算机视觉技术沉淀，针对视觉领域搭建了完善的模型算法架构。美图在图片、视频、设计、数字人等领域具有丰富的应用场景和落地经验。此外，美图拥有清晰商业模式，可以让视觉大模型快速变现。

据悉，目前，美图在AI层面有多个成功实践案例。“AI绘画”系列涵盖文生图、文字融合、图生图、涂鸦生图、线稿上色、头像制作、宠物头像等功能。“AI写真”可以帮助训练用户专属的AI模型，革新传统影楼拍摄方式。“AI扩图”能大幅提高图片素材利用率，拓展图片边界，同时用于生活与商业场景。

此外，美图设计室推出“AI潮鞋”功能，联合华为云发布SaaS应用“AI模特试衣”，为服装电商提供一站式AI解决方案。

吴欣鸿表示，美图自研视觉大模型可以帮助用户提高生产力、助力产业数字化升级。同时，也能在“深化社会美学素养”、“提升全民数字技能”上发挥重要作用。

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