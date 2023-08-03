LinkedIn正测试用微软的AI艺术生成器来设计帖子

本文要点:

1. LinkedIn 正在测试将Microsoft Designer 整合到其平台上，使用户能够在 LinkedIn 上创建独特的视觉内容。

2. Microsoft Designer 是微软推出的一个与 Canva 竞争的平台，用户可以通过它生成独特的视觉资产。

3. LinkedIn 正在快速采用人工智能技术，不断推出新的 AI 功能，包括 AI 生成的招聘者信息、个人资料部分、广告文案建议以及帖子生成。

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:LinkedIn 是一个专注于职业网络的平台，用户可以在上面分享自己的职业成就和经验。然而，由于帖子数量过多，要想脱颖而出并引起关注是一件困难的事情。为了解决这个问题，LinkedIn 正在测试微软的 AI 艺术生成器Microsoft Designer，将其整合到平台上，帮助用户设计独特的视觉内容。

Microsoft Designer类似于 Canva，是一个图形设计平台，可以用于创建社交媒体帖子、演示文稿甚至公司品牌。然而，Microsoft Designer的一个重大区别在于它采用了人工智能技术。LinkedIn 正在测试将这些功能添加到其平台上，以帮助用户在不离开应用的情况下创建原创帖子。

根据一个 beta 用户在 X（前称 Twitter）上发布的帖子，LinkedIn 正在测试在其平台上集成Microsoft Designer。集成后，用户将能够在 LinkedIn 上创建独特的视觉内容。通过视频展示的方式可以看到，LinkedIn 用户可以添加一张图片，并让设计师通过简单的文字提示将其融入到原创设计中。提示可以包括颜色、主题和用途等各种细节。一旦确定了提示，设计师将在平台上生成多个版本，简化发布过程。

LinkedIn 在其平台上迅速采用了人工智能技术，并推出了几个 AI 功能，包括 AI 生成的招聘者信息、个人资料部分、广告文案建议甚至帖子生成。

现在，通过使用微软的 AI 艺术生成器，LinkedIn 可以帮助用户更好地设计和展示自己的帖子，提高其在平台上的可见性和影响力。这将为用户提供更多的机会，吸引更多的关注和商业机会。

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