Getty推出人工智能图像生成器

站长之家（ChinaZ.com）10月1日 消息:在对人工智能进行了一年多的训练后，图片库盖蒂图片社将允许用户通过其网站使用人工智能生成图像。该公司承诺用户不必担心版权纠纷，因为其人工智能仅接受盖蒂自有图片进行训练。

本周一，该公司宣布其首款人工智能图像生成器将免费开放给其老客户使用。盖蒂使用的是Nvidia Picasso云服务企业AI工具Edify AI模型，该模型使用了盖蒂所有图片贡献者的作品进行训练，甚至包括更为昂贵的优质内容。用户生成的每张图片都会附带免版税许可样板。生成的图片不会反馈到盖蒂的图片库中。

在生成图片时，用户可以选择不同的宽高比，以及大多数简单图片编辑应用程序中可见的各种滤镜。还有一个提示构建工具，可以将每个提示分解为主语、动词和描述。

盖蒂的图片生成器相比许多其他AI艺术生成器，选项更简单直白，只提供色彩滤镜而已。

此前，盖蒂曾告知其内容贡献者，不会接受使用人工智能生成的图片投稿。盖蒂一直特别关注自身图片的版权问题，提到了“这些模型输出相关的悬而未决的版权问题”，以及“用于训练这些模型的基础图片和元数据的未解决的权利问题”。

此后，其他一些股票图片服务商如Shutterstock和Adobe Stock也推出了自己的AI图像生成工具。Shutterstock的工具基于OpenAI的DALL-E，其训练数据集来自征得Shutterstock贡献者同意的图片。

盖蒂首席产品官Grant Farhall在新闻稿中表示，他们“听到了客户对人工智能图片的兴奋和犹豫”，盖蒂试图“负责任地”推出此新工具。

Adobe Stock使用自己的Firefly工具，也采用了自家贡献者图片库中的图片来生成新图片。两家公司都承诺会根据人工智能训练时使用的图片数量向贡献者进行补偿，但两家公司都没有给予贡献摄影师或插画家太多选择权。

盖蒂的做法也是如此。该公司告诉媒体，它建立了“人工智能许可的贡献者补偿模式”，每年与贡献者分享该工具带来的利润。每个贡献者的收入将取决于他们在网站上传的图片数量，以及通过传统许可所获收入。该公司称这是“贡献者的新增收入来源”，当然，提供图片的人都不能选择不参与，除非终止与盖蒂的协议。

今年早些时候，盖蒂起诉Stable Diffusion制造商Stability AI，指控其在未经授权的情况下使用盖蒂网站上1200万张图片训练模型。尽管该模型已升级为当前的Stable Diffusion XL版本，但早期版本有时会输出含有盖蒂水印的图片，虽然是扭曲的。

起初的投诉称这些“低质量、不吸引人或令人反感的图片”上的水印使用会淡化盖蒂的品牌。不可避免的是，盖蒂的人工智能模型也会生成一些奇怪的结果，这是所有人工智能图像生成器的通病，无论它们的训练数据有多大，或者模型有多复杂。这一点盖蒂的Edify模型也不例外。

对于此举是否会影响盖蒂的诉讼。该公司在声明中表示，Stability AI在未征得版权所有者同意的情况下使用内容训练模型，而盖蒂使用的是经授权的创作内容，并会补偿贡献者。它认为，用于训练的图片数据以及人工智能生成的图片输出应该具有透明度。

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