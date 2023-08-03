标准普尔500指数AI相关公司达到了110家的历史新高

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:人工智能（AI）是2023年的热门话题。根据FactSet的数据，第一季度在财报电话会议中提到AI的标普500公司数量达到了创纪录的110家，相比之下，一年前只有61家。

虽然同行芯片制造商英伟达在2023年无疑抢占了AI的风头，但是AMD也不容忽视。该公司拥有多元化的业务部门，为数据中心、游戏机、个人电脑和汽车制造商等提供半导体。

更重要的是，AMD的新款MI300X芯片将于秋季开始交付，使该公司在AI芯片竞争中占据了一席之地。英伟达一直被视为AI芯片的领头羊。然而，由于英伟达顶级的H100芯片通常要花费4万多美元，因此AMD有机会在这个利润丰厚的业务中竞争。

此外，AMD的股票仍然具有吸引力的价格。它的市销率为8倍，仅略高于其五年平均水平的7倍。相比之下，英伟达现在的市销率高达45倍。 如果你从未听说过多邻国，你并不孤单。然而，如果你是一个以增长为导向的投资者，这是一个你应该知道的名字。简而言之，多邻国运营一个语言学习应用程序，帮助人们学习一门外语。该公司使用一个游戏风格的应用程序，旨在使教学有趣、互动和上瘾。

多邻国是AI技术的早期采用者。它多年来与OpenAI合作，后者是ChatGPT背后的公司。多邻国依靠AI来编写其课程内容、个性化其课程结构和评分其语言评估考试。

事实上，多邻国是完全使用AI构建的。从这个角度来看，它可能是未来的一个缩影。AI可能会彻底改变公司的运营方式，因为AI比人类工人更便宜、更高效——抱歉，我的同类们。

话虽如此，多邻国并不适合每一个投资者。这是一家中型股票公司，市值约为60亿美元。然而，对于那些寻找一个不太为人所知的AI股票，并且有可能成为大赢家的人来说——可以考虑一下多邻国。

让我们面对现实吧:特斯拉是一家电动汽车（EV）公司。该公司的巨大成功——其市值在不到五年的时间里从320亿美元增长到8500亿美元——是建立在生产和销售EV的能力之上的。

然而，EV市场正在发生变化。竞争日益激烈;价格下跌。因此，特斯拉的利润率也有所下降。所以，在它的下一步行动中，特斯拉必须给公众带来一些新的和令人兴奋的东西。而这个东西就是AI驱动的全自动驾驶。

简而言之，如果特斯拉能够成为第一个开发出全自动驾驶的公司，那么这将是该公司第二次颠覆了汽车运输。特斯拉花了几十年的时间才能大规模生产EV并以盈利的方式销售。同样，自动驾驶汽车也已经酝酿了很久，但是唯一能看到它们运行的地方只有科幻电影。

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