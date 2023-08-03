马斯克疑似从OpenAI手中买下域名Ai.com

概要:

1. Elon Musk 似乎已经从 OpenAI 手中买下AI.com，用于他即将成立的 AI 公司 xAI。

2. OpenAI 的 ChatGPT 用户群体自6月以来有所减少，可能是因为 API 的可用性和对聊天机器人的兴趣减少。

3. OpenAI 正在寻求对 “GPT” 一词进行商标注册，并申请了 “GPT-5” 的商标，可能意味着正在开发一款基于 LLM 的新模型或产品。

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:访问AI.com这个网站可以发现，它不在重定向到chatGPT页面，而是会跳转到马斯克成立的Ai公司x.ai网站。

据外媒报道，Elon Musk 疑似已经从 OpenAI 手中购买了域名 AI.com，将其用于他即将成立的 AI 公司 xAI。

分析认为，此举可能是为了让自己的公司成为 AI 领域的中心，与 OpenAI 竞争。

Sam Altman 领导的 OpenAI 在2月份购买了该域名，以使 AI 成为 ChatGPT 的代名词。但自6月以来，ChatGPT 的用户群体有所减少，可能是由于 API 的可用性和对聊天机器人的兴趣减少。

另外，OpenAI 正在寻求对 “GPT” 一词进行商标注册，申请了 “GPT-5” 的商标，这可能意味着他们正在开发一款基于 LLM 的新模型或产品。

可以看到的是，马斯克正在购买域名，努力让有关 X 和 AI 的一切都与他相关。

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