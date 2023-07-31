马斯克：预计两年内会出现电力短缺 可能会阻碍人工智能的发展

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日消息:埃隆·马斯克希望获得更多的能源，确切地说，这位致力于用电动汽车替代汽油车的人对能源供应担忧不已。最近几天，他再次表达了这些担忧，预测美国电力消耗将在 2045 年左右翻三倍，部分原因是电动汽车的需求增加。

他在本月早些时候还表示，他预计两年内会出现电力短缺，可能会阻碍对能源需求旺盛的人工智能的发展。「你真的需要提前缩短项目的时间范围，并且拥有高度的紧迫感，」马斯克在本周二参加太平洋煤气电力公司（PG&E）举办的一次能源会议上对能源高管们说道。「我最担心的是缺乏紧迫感。」

马斯克与 PG&E 首席执行官帕蒂·波普在能源公司的会议上进行了交流，这是过去 12 个月内这位亿万富翁参加的第三次重大能源活动。他一直试图引起更多的行业对于电动汽车和人工智能未来所需基础设施的关注，同时倡导全面电动经济。

「我无论如何都无法强调：我们需要更多电力，」马斯克上个月在奥斯汀的一次能源会议上说道。「无论你认为你需要多少电力，实际上都需要更多。」近年来，美国能源行业已经有时难以满足需求，甚至在热浪和其他需求激增时要实行滚动停电。

这些压力让该行业感到不安，因为旧有的污染电厂正在被可再生能源所取代。电力公司正在大力投资改造其系统以实现更环保和更具弹性。

马斯克周二表示。「但是在需求快速变化的情况下，即电力需求正在增加，我们必须行动得更快。」高管和顾问确实预见到了巨大的变化，但没有马斯克预测的那么夸张。PG&E 预计未来 20 年电力需求将增长 70％，该公司指出，这将是前所未有的。

麦肯锡也预计到 2050 年美国的需求将翻一番。「对于电力行业来说，这是个世纪的机遇，如果他们做不好就会砸了这份机会，」德克萨斯大学奥斯汀分校的能源资源教授迈克尔·韦伯说道。「这种需求增长部分来自于电动汽车，但还包括热泵、数据中心、人工智能、家用设备等等。」

除了寻求更环保的未来外，马斯克还警告称电力不足可能具有破坏性，就像最近的芯片短缺对科技和汽车行业造成的损害一样。这一次，它可能会妨碍人工智能的蓬勃发展。

「我的预测是，我们将从今天的极端硅短缺转向…两年后出现电力短缺，」马斯克在本月早些时候讨论他的新创企业 xAI 时说道，该企业旨在开发先进的人工智能。

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