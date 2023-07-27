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瑞银预测：2022年至2027年间 人工智能需求的复合年增长率为61%

2023-07-27 17:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:周二，在一份分析师报告中，瑞士银行巨头UBS的金融服务部门将其对长期人工智能终端需求预测从2020年至2025年的20%复合年增长率（CAGR）上调至2022年至2027年的61% CAGR。

人工智能 AI 数字人

UBS金融服务公司全球财富管理首席投资官美洲区的Solita Marcelli在报告中写道:“我们认为人工智能不是一个泡沫，因为有明确的应用场景和稳固的长期前景，但建议投资者考虑那些有明确盈利趋势的公司。”

这份报告是对生成型人工智能及相关技术周围新兴领域巨大的财务潜力的认可。

到目前为止，全球科技市场总市值同比增长了6万亿美元，其中与人工智能相关的企业贡献了2万亿美元，根据UBS的报告。

UBS预测，全球人工智能需求将从2022年的280亿美元增长到2027年的3000亿美元。该报告确定了人工智能领域的两个主要组成部分:一个是基础设施层，另一个是应用和数据层。

今天，它说，大部分的支出都集中在基础设施组件上，主要是建立和训练庞大的数据集。但在中长期，应用和数据将是更大的细分市场，随着创新性地部署生成型人工智能技术如协同驾驶、图像和大数据分析等的使用增加。

Marcelli说:“我们看到未来几个季度有很大的机会，比如在办公生产力软件中集成人工智能‘协同驾驶’、大数据分析需求上升、以及图像/视频和其他企业应用中集成人工智能。”

UBS分析师们列出了他们预期应用和数据细分市场将带来1700亿美元的收入，相比之下，基础设施层将带来1300亿美元的收入，在2027年。这些分别是139%和38%的复合年增长率。

简而言之，UBS认为投资者应该更加关注人工智能软件生态系统中的公司，因为今天与基础设施相关的半导体和硬件业务，如英伟达（Nvidia），继续拥有高估值。

“鉴于丰厚的估值，我们正在等待一个回调再次对该细分市场持积极态度，”报告写道。“同时，我们认为软件股的风险回报更具吸引力，因为我们认为它们处于良好的位置来抓住不断扩大的人工智能需求趋势。”

一些公司已经着手抓住两个垂直领域。英伟达最近宣布其基于云的人工智能超级计算机软件服务DGX Cloud将广泛开放，该服务将由数千个虚拟英伟达GPU提供支持。

“有了DGX Cloud，现在任何组织都可以从浏览器方便地远程访问自己的人工智能超级计算机，用于训练大型复杂LLM和其他生成型人工智能模型，而无需运营超级计算机数据中心，”英伟达DGX平台高级总监Tony Paikeday告诉VentureBeat。

对基于人工智能的公司的投资仍然很强劲。上周，德国企业软件巨头SAP宣布直接投资了三家人工智能初创公司:Cohere、Anthropic（Claude2LLM服务的制造商）和Aleph Alpha。

此前，SAP支持的Sapphire Ventures宣布向生成型人工智能初创公司承诺了10亿美元的投资。所有这些活动都是在微软在2023年1月对OpenAI投下100亿美元的赌注之后。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

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  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

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    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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