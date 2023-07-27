瑞银预测：2022年至2027年间 人工智能需求的复合年增长率为61%

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:周二，在一份分析师报告中，瑞士银行巨头UBS的金融服务部门将其对长期人工智能终端需求预测从2020年至2025年的20%复合年增长率（CAGR）上调至2022年至2027年的61% CAGR。

UBS金融服务公司全球财富管理首席投资官美洲区的Solita Marcelli在报告中写道:“我们认为人工智能不是一个泡沫，因为有明确的应用场景和稳固的长期前景，但建议投资者考虑那些有明确盈利趋势的公司。”

这份报告是对生成型人工智能及相关技术周围新兴领域巨大的财务潜力的认可。

到目前为止，全球科技市场总市值同比增长了6万亿美元，其中与人工智能相关的企业贡献了2万亿美元，根据UBS的报告。

UBS预测，全球人工智能需求将从2022年的280亿美元增长到2027年的3000亿美元。该报告确定了人工智能领域的两个主要组成部分:一个是基础设施层，另一个是应用和数据层。

今天，它说，大部分的支出都集中在基础设施组件上，主要是建立和训练庞大的数据集。但在中长期，应用和数据将是更大的细分市场，随着创新性地部署生成型人工智能技术如协同驾驶、图像和大数据分析等的使用增加。

Marcelli说:“我们看到未来几个季度有很大的机会，比如在办公生产力软件中集成人工智能‘协同驾驶’、大数据分析需求上升、以及图像/视频和其他企业应用中集成人工智能。”

UBS分析师们列出了他们预期应用和数据细分市场将带来1700亿美元的收入，相比之下，基础设施层将带来1300亿美元的收入，在2027年。这些分别是139%和38%的复合年增长率。

简而言之，UBS认为投资者应该更加关注人工智能软件生态系统中的公司，因为今天与基础设施相关的半导体和硬件业务，如英伟达（Nvidia），继续拥有高估值。

“鉴于丰厚的估值，我们正在等待一个回调再次对该细分市场持积极态度，”报告写道。“同时，我们认为软件股的风险回报更具吸引力，因为我们认为它们处于良好的位置来抓住不断扩大的人工智能需求趋势。”

一些公司已经着手抓住两个垂直领域。英伟达最近宣布其基于云的人工智能超级计算机软件服务DGX Cloud将广泛开放，该服务将由数千个虚拟英伟达GPU提供支持。

“有了DGX Cloud，现在任何组织都可以从浏览器方便地远程访问自己的人工智能超级计算机，用于训练大型复杂LLM和其他生成型人工智能模型，而无需运营超级计算机数据中心，”英伟达DGX平台高级总监Tony Paikeday告诉VentureBeat。

对基于人工智能的公司的投资仍然很强劲。上周，德国企业软件巨头SAP宣布直接投资了三家人工智能初创公司:Cohere、Anthropic（Claude2LLM服务的制造商）和Aleph Alpha。

此前，SAP支持的Sapphire Ventures宣布向生成型人工智能初创公司承诺了10亿美元的投资。所有这些活动都是在微软在2023年1月对OpenAI投下100亿美元的赌注之后。

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