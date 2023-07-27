亚马逊在AWS峰会上发布生成式AI并推出新的 AI 项目

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:周二，亚马逊在纽约举办了AWS（亚马逊网络服务）峰会，这是一个关注亚马逊在云领域的工作的活动，包括展览、学习会和主题演讲。

今年，亚马逊利用这个平台发布了几个重要的生成式人工智能公告，这些公告将优化开发者创建人工智能平台的过程，并简化企业对人工智能的集成。

要构建和运行一个人工智能模型，有几个组成部分，从你将用来为模型提供动力的实际芯片开始，然后构建和训练模型，最后将模型应用于现实世界。

AWS HealthScribe是一个符合HIPPA标准的生成式人工智能驱动的服务，它可以将患者和临床医生之间的对话转录为文本，并创建临床文档。

生成的临床记录包括患者-临床医生交流的摘要、人工智能生成的洞察、对原始转录的引用和结构化的医学术语。

这项服务的总体目的是减少临床医生花费在编写详细文档上的时间，并让他们将这些时间用于更有价值的事情，比如与患者面对面交流。

“通过AWS HealthScribe，医疗软件提供商可以使用单一API自动创建完整的转录、提取关键细节（例如医学术语和药物），并从医生-患者讨论中创建摘要，然后将其输入电子健康记录(EHR)系统。”亚马逊在新闻稿中说。

为了解决隐私问题，亚马逊表示该模型内置了数据安全和隐私保护，在处理数据后不保留任何客户数据，并在传输过程中加密客户数据。

这并不是生成式人工智能第一次被用于医疗领域，正如我们在四月份看到谷歌推出了Med-PaLM2。

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