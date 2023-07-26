联发科与 Unity 中国合作 天玑 9200 和天玑 9200+原生支持 Unity 引擎

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:联发科技 MediaTek 与 Unity 在华合资公司 Unity 中国共同宣布，MediaTek 天玑 9200 和天玑 9200+正式成为原生支持 Unity 引擎的旗舰移动芯片。

通过软硬件融合构建的高效开发环境，开发者可以深度解锁天玑 9200 系列芯片的潜能，打造更多支持光线追踪技术的移动端游戏，为玩家带来沉浸式光影体验。

移动游戏行业的另一个技术浪潮是生成式 AI 应用（AIGC），该技术已经被应用于设计、策划等环节，能够显著提高游戏的开发效率。与单纯在云端部署 AI 应用和服务相比，终端侧部署 AI 在节约服务器成本、保护用户信息安全、提升实时性和个性化等方面具备明显优势。面向生成式 AI 的应用趋势，MediaTek 为开发者提供了基于本地端侧 AI 运算的 NeuroPilot 方案。

NeuroPilot 是一套协调 MediaTek 平台 CPU、GPU 和 APU（独立 AI 处理器）等异构运算单元来提升 AI 模型执行效率的软件解决方案，它允许开发者在现有和未来的 MediaTek 硬件平台以及包括智能手机、汽车、智能家居、物联网等产品线实现「一次编写，随处应用」。这不仅可以简化创建过程，同时还可以降低成本，加速产品上市进程。

AI 开发者可以使用主流的 TensorFlow、Pytorch、TF Lite、Caffe、Caffe2 以及其他自定义的第三方通用 AI 框架来构建神经网络模型，并接入到 NeuroPilot 系统，充分发挥 MediaTek 的 AI 算力系统的能力，大大提高模型运行在设备上的效率，并降低功耗和内存消耗。

Unity 在近期发布了 Unity Muse 和 Unity Sentis 两款 AI 产品，Unity 中国也在开发 U3D Copilot，以期高效利用 AI 技术。其中，Unity Sentis 是率先将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎中的跨平台解决方案，只需构建一次、嵌入模型，就能在无论是移动端、PC 端、Web 端还是主机端（如 Nintendo Switch™ 和 Sony PlayStation®）上，直接将 AI 模型以原生运行的方式运行在用户设备上，避免了云端托管模型所带来的复杂情况、画面延迟或性能开销。

基于 MediaTek 和 Unity 中国各自的软硬件优势，双方将在未来开启全新的技术征程，携手在移动游戏技术领域深度合作，推动技术应用的创新和落地，赋能次世代移动游戏开发。

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