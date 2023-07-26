7月国产网络游戏版号公布 88款游戏获批

蚂蚁庄园每日小测验2023年7月18日的正确答案是什么?打开支付宝进入蚂蚁庄园，就可以参加支付宝每天发布的小测验，答对题目可以得到180g饲料，那么今天7月18日的小测验答案是什么呢?小编已经为大家准备好了今天的小测验答案，快来一起看看吧。7月18日的小测验答案一、7月18日答案1.成语“不同凡响”中的“响”最初是指什么答案:音乐2.小鸡宝宝问你:生煎馒头是哪个地方的特色美食答案:上海二、参与步骤1.在支付宝中进入蚂蚁庄园，点击下面三个图标中间的【领饲料】图标;2.然后选择【蚂蚁庄园每日小测验】对话框，点击右边的【去答题】按钮，就可以看到今天的小测验问题;3.选择正确的答案，答对了就能得到180g饲料，答错了只能得到30g饲料。4.饲料可以用来喂养小鸡，只要把右下角的饲料拖到小鸡食盆里就行了。