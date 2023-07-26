7月国产网络游戏版号公布 88款游戏获批

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:今日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。
具体包括了：《铃兰之剑：为这和平的世界》、《湮灭线》、《钢岚》等游戏。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|文号
|出版物号
|时间
|1
|下一座城堡
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|厦门大画网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1144号
|ISBN978-7-498-12482-1
|2023年07月24日
|2
|三角洲行动
|移动、客户端
|深圳市创梦天地科技有限公司
|深圳市创梦天地科技有限公司
|国新出审〔2023〕1145号
|ISBN978-7-498-12483-8
|2023年07月24日
|3
|奇门小镇
|移动
|四三九九网络股份有限公司
|四三九九网络股份有限公司
|国新出审〔2023〕1146号
|ISBN978-7-498-12484-5
|2023年07月24日
|4
|何处问仙踪
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海抖游网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1147号
|ISBN978-7-498-12485-2
|2023年07月24日
|5
|烧脑风暴答题
|移动-休闲益智
|咪咕互动娱乐有限公司
|北京凝云智跃科技有限公司
|国新出审〔2023〕1148号
|ISBN978-7-498-12486-9
|2023年07月24日
|6
|萌物冲击
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|杭州优曼网络科技有限公司归
|国新出审〔2023〕1149号
|ISBN978-7-498-12487-6
|2023年07月24日
|7
|不休英雄传说
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|海南易博士网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1150号
|ISBN978-7-498-12488-3
|2023年07月24日
|8
|萌宠满屋
|移动
|竞技世界（北京）网络技术有限公司
|竞技世界（北京）网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1151号
|ISBN978-7-498-12489-0
|2023年07月24日
|9
|剑侠世界:起源
|移动、客户端
|成都西山居世游科技有限公司
|成都西山居世游科技有限公司
|国新出审〔2023〕1152号
|ISBN978-7-498-12490-6
|2023年07月24日
|10
|捣蛋鬼派对
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海娱公信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1153号
|ISBN978-7-498-12491-3
|2023年07月24日
|11
|幻唐志:洪荒现世
|移动、客户端
|广州多益网络股份有限公司
|多益网络有限公司
|国新出审〔2023〕1154号
|ISBN978-7-498-12492-0
|2023年07月24日
|12
|武道风云
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|上海竹子互联网信息服务有限公司
|国新出审〔2023〕1155号
|ISBN978-7-498-12493-7
|2023年07月24日
|13
|听师兄的话
|移动
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|深圳千阳网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1156号
|ISBN978-7-498-12494-4
|2023年07月24日
|14
|铃兰之剑:为这和平的世界
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|心动网络股份有限公司
|国新出审〔2023〕1157号
|ISBN978-7-498-12495-1
|2023年07月24日
|15
|墨迹大侠
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市鑫百通信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1158号
|ISBN978-7-498-12496-8
|2023年07月24日
|16
|涂色空间
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|宿州手游互联信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1159号
|ISBN978-7-498-12497-5
|2023年07月24日
|17
|我有大神通
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|广州有容信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1160号
|ISBN978-7-498-12498-2
|2023年07月24日
|18
|刺激大闯关
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|广州指上科技有限公司
|国新出审〔2023〕1161号
|ISBN978-7-498-12499-9
|2023年07月24日
|19
|武道对决
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|厦门任势网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1162号
|ISBN978-7-498-12500-2
|2023年07月24日
|20
|卡车人生
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|厦门游乐互动科技有限公司
|国新出审〔2023〕1163号
|ISBN978-7-498-12501-9
|2023年07月24日
|21
|剧本探探
|移动
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|杭州泳渊网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1164号
|ISBN978-7-498-12502-6
|2023年07月24日
|22
|星核复生
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|海南鲜芋科技有限公司
|国新出审〔2023〕1165号
|ISBN978-7-498-12503-3
|2023年07月24日
|23
|全战觉醒
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|河北米玩网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1166号
|ISBN978-7-498-12504-0
|2023年07月24日
|24
|点点消大冒险
|移动-休闲益智
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京魔度互娱信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1167号
|ISBN978-7-498-12505-7
|2023年07月24日
|25
|轰轰堂
|移动-休闲益智
|江西高校出版社有限责任公司
|广州市蓝色动力数码科技有限公司
|国新出审〔2023〕1168号
|ISBN978-7-498-12506-4
|2023年07月24日
|26
|找不同大冒险
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|南京宝葫芦信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1169号
|ISBN978-7-498-12507-1
|2023年07月24日
|27
|美食大师岛
|移动
|天津电子出版社有限公司
|吉林吉动盘古网络科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1170号
|ISBN978-7-498-12508-8
|2023年07月24日
|28
|幻塔封神录
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|海南天成网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1171号
|ISBN978-7-498-12509-5
|2023年07月24日
|29
|泥潭三国
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海手心软件有限公司
|国新出审〔2023〕1172号
|ISBN978-7-498-12510-1
|2023年07月24日
|30
|梁山传奇
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海指战网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1173号
|ISBN978-7-498-12511-8
|2023年07月24日
|31
|全职法师:猎人大师
|移动
|互爱互动（北京）科技有限公司
|互爱互动（北京）科技有限公司
|国新出审〔2023〕1174号
|ISBN978-7-498-12512-5
|2023年07月24日
|32
|智斗魔塔
|移动-休闲益智
|上海方寸信息科技有限公司
|上海七味网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1175号
|ISBN978-7-498-12513-2
|2023年07月24日
|33
|山海仙路
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海晓枫网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1176号
|ISBN978-7-498-12514-9
|2023年07月24日
|34
|凯瑞尔轮回
|客户端
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市比格互动科技有限公司
|国新出审〔2023〕1177号
|ISBN978-7-498-12515-6
|2023年07月24日
|35
|小小钓鱼王
|移动-休闲益智
|上海电子出版有限公司
|上海沛炫网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1178号
|ISBN978-7-498-12516-3
|2023年07月24日
|36
|忆山河
|移动
|杭州烈焰网络技术有限公司
|浙江兴汉科技集团有限公司
|国新出审〔2023〕1179号
|ISBN978-7-498-12517-0
|2023年07月24日
|37
|种田种出小精灵
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海云履网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1180号
|ISBN978-7-498-12518-7
|2023年07月24日
|38
|三国:名将风云
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南里游互娱科技有限公司
|国新出审〔2023〕1181号
|ISBN978-7-498-12519-4
|2023年07月24日
|39
|从商之路
|移动-休闲益智
|四川数字出版传媒有限公司
|武汉乐谷在线科技有限公司
|国新出审〔2023〕1182号
|ISBN978-7-498-12520-0
|2023年07月24日
|40
|星途天城
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|海南诚悦网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1183号
|ISBN978-7-498-12521-7
|2023年07月24日
|41
|橘子小屋
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海庆贺欣商贸有限公司
|国新出审〔2023〕1184号
|ISBN978-7-498-12522-4
|2023年07月24日
|42
|宠物组词
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|南京罗布网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1185号
|ISBN978-7-498-12523-1
|2023年07月24日
|43
|天人歌
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|湖南翼之骁科技有限公司
|国新出审〔2023〕1186号
|ISBN978-7-498-12524-8
|2023年07月24日
|44
|仙山小农
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南京仙地信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1187号
|ISBN978-7-498-12525-5
|2023年07月24日
|45
|勇士与家园
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|国新出审〔2023〕1188号
|ISBN978-7-498-12526-2
|2023年07月24日
|46
|闪耀战记
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|福建省网动网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1189号
|ISBN978-7-498-12527-9
|2023年07月24日
|47
|明日领主
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|深圳市非凡乐游科技有限公司
|国新出审〔2023〕1190号
|ISBN978-7-498-12528-6
|2023年07月24日
|48
|小手电大派对
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|成都嘉谊互娱科技有限公司
|国新出审〔2023〕1191号
|ISBN978-7-498-12529-3
|2023年07月24日
|49
|斗罗大陆:史莱克学院
|移动
|上海游爱之星信息科技有限公司
|上海凡影网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1192号
|ISBN978-7-498-12530-9
|2023年07月24日
|50
|奥丘:树海之下
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|上海祖丝互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1193号
|ISBN978-7-498-12531-6
|2023年07月24日
|51
|出发吧萌宠
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|南京蓝讯五迈信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1194号
|ISBN978-7-498-12532-3
|2023年07月24日
|52
|假面召唤
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|广州市耐斯网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1195号
|ISBN978-7-498-12533-0
|2023年07月24日
|53
|海洋岛冒险
|移动-休闲益智
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京天豆互动网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1196号
|ISBN978-7-498-12534-7
|2023年07月24日
|54
|守护之耀
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南乐之鲸鱼科技有限公司
|国新出审〔2023〕1197号
|ISBN978-7-498-12535-4
|2023年07月24日
|55
|战斗吧虫虫
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|成都九方互动信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1198号
|ISBN978-7-498-12536-1
|2023年07月24日
|56
|极速赛车向前冲
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|大连深蓝广告有限公司
|国新出审〔2023〕1199号
|ISBN978-7-498-12537-8
|2023年07月24日
|57
|无限契令
|移动
|广东音像出版社有限公司
|成都合润轩网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1200号
|ISBN978-7-498-12538-5
|2023年07月24日
|58
|技巧滑雪场
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海霸者网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1201号
|ISBN978-7-498-12539-2
|2023年07月24日
|59
|钓鱼世界
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南冰川网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1202号
|ISBN978-7-498-12540-8
|2023年07月24日
|60
|失落星环
|移动
|成都超级梦网络技术股份有限公司
|成都光涵网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1203号
|ISBN978-7-498-12541-5
|2023年07月24日
|61
|骑士冲呀
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门青瓷文化传播有限公司
|国新出审〔2023〕1204号
|ISBN978-7-498-12542-2
|2023年07月24日
|62
|湮灭线
|客户端
|辽宁电子出版社有限责任公司
|杭州谦游坊科技有限公司
|国新出审〔2023〕1205号
|ISBN978-7-498-12543-9
|2023年07月24日
|63
|钢岚
|移动、客户端
|上海触控科技发展有限公司
|上海紫舜信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1206号
|ISBN978-7-498-12544-6
|2023年07月24日
|64
|隐藏的人物
|移动-休闲益智
|华中科技大学电子音像出版社
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2023〕1207号
|ISBN978-7-498-12545-3
|2023年07月24日
|65
|女武神战纪
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|上海梦求网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1208号
|ISBN978-7-498-12546-0
|2023年07月24日
|66
|乱世终结战
|移动
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|北京必可科技有限公司
|国新出审〔2023〕1209号
|ISBN978-7-498-12547-7
|2023年07月24日
|67
|2048清
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海召合网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1210号
|ISBN978-7-498-12548-4
|2023年07月24日
|68
|街区跑酷
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海坚豆网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1211号
|ISBN978-7-498-12549-1
|2023年07月24日
|69
|魔力宝贝:复兴
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海冰块网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1212号
|ISBN978-7-498-12550-7
|2023年07月24日
|70
|欢乐无限消
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|北京盈易科技有限公司
|国新出审〔2023〕1213号
|ISBN978-7-498-12551-4
|2023年07月24日
|71
|艾莉娅·觉醒
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|重庆陆逊互娱科技有限公司
|国新出审〔2023〕1214号
|ISBN978-7-498-12552-1
|2023年07月24日
|72
|异兽纪元
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|上海山海互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1215号
|ISBN978-7-498-12553-8
|2023年07月24日
|73
|逆转计划
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|海南光一网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1216号
|ISBN978-7-498-12554-5
|2023年07月24日
|74
|浪漫餐厅
|移动
|杭州盛迈通信技术有限公司
|北京柠檬微趣科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1217号
|ISBN978-7-498-12555-2
|2023年07月24日
|75
|剧阵
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京多优乐科技有限公司
|国新出审〔2023〕1218号
|ISBN978-7-498-12556-9
|2023年07月24日
|76
|梦幻水世界
|移动-休闲益智
|江西高校出版社有限责任公司
|海南杰奥网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1219号
|ISBN978-7-498-12557-6
|2023年07月24日
|77
|诸神黄昏:征服
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|上海创想乐游网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1220号
|ISBN978-7-498-12558-3
|2023年07月24日
|78
|阿卡迪亚:星图骑士团
|移动
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|上海凌惠网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1221号
|ISBN978-7-498-12559-0
|2023年07月24日
|79
|万华弧光
|移动
|成都超级梦网络技术股份有限公司
|北京华清飞扬网络股份有限公司
|国新出审〔2023〕1222号
|ISBN978-7-498-12560-6
|2023年07月24日
|80
|安亚斯战纪
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海目童子网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1223号
|ISBN978-7-498-12561-3
|2023年07月24日
|81
|梦幻厨房
|移动-休闲益智
|成都盈众九州网络科技有限公司
|西安奇果网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1224号
|ISBN978-7-498-12562-0
|2023年07月24日
|82
|迷雾公式
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南星炫时空网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1225号
|ISBN978-7-498-12563-7
|2023年07月24日
|83
|魔城骑士
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市昊瀚互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1226号
|ISBN978-7-498-12564-4
|2023年07月24日
|84
|幸运打地鼠
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|杭州千绪网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1227号
|ISBN978-7-498-12565-1
|2023年07月24日
|85
|疯狂奇兵战场
|移动
|北京百度多酷科技有限公司
|天津多酷紫桐科技有限公司
|国新出审〔2023〕1228号
|ISBN978-7-498-12566-8
|2023年07月24日
|86
|物理滚动球球
|移动-休闲益智
|华中科技大学电子音像出版社
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2023〕1229号
|ISBN978-7-498-12567-5
|2023年07月24日
|87
|随玩农场
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|黑鲨科技（重庆）有限公司
|国新出审〔2023〕1230号
|ISBN978-7-498-12568-2
|2023年07月24日
|88
|最强城堡
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1231号
|ISBN978-7-498-12569-9
|2023年07月24日
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