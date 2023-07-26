SK 海力士称内存芯片复苏已经开始 人工智能需求强劲

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:韩国 SK 海力士周三表示，由于人工智能需求强劲，内存芯片市场正在从严重低迷中复苏，尽管其报告显示第二季度运营亏损。特别是企业买家和游戏个人电脑对内存芯片的需求预计将在今年下半年比上半年增加，这家全球第二大内存芯片制造商在一份声明中表示。

今年上半年，随着价格持续下跌，内存芯片制造商削减了生产，因买家需求疲软和经济阻力，导致库存价值大幅减记。市场条件因芯片类型而异。SK 海力士周三表示，由于库存高企和平均售价下跌，将进一步削减其用于数据存储的 NAND Flash 芯片的生产。

但是，人工智能繁荣帮助其提高了第二季度高端 DRAM 芯片的销售，并使与上一季度的亏损收窄。

SK 海力士报告称，4 月至 6 月季度营业亏损为 2.9 万亿韩元（约合 22.8 亿美元），较去年同期的盈利 4.2 万亿韩元下降，主要因为内存芯片定价和需求疲软。

SK 海力士表示，对 AI 服务器内存的需求迅速增长。第二季度其用于应用程序的 DRAM 芯片的平均售价较第一季度有所提高。

SK 海力士在高带宽内存（HBM）DRAM 方面处于市场领先地位，这是快速增长的生成式 AI 领域所使用的。根据 TrendForce 的数据，2022 年其 HBM 市场份额为 50%，其次是三星电子的 40% 和美光的 10%。

HBM 能够向用于生成式 AI 的芯片输入更多数据，使其能够高速计算。

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