越来越多印度人涌向技能提升平台，生成式AI课程需求火爆

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:随着印度科技公司对生成式人工智能（GenAI）和相关学科专业人才的需求不断增加，越来越多的印度人开始利用提升技能的平台进行学习。

据 Moneycontrol 整理的数据显示，印度的几家提升技能创业公司已经增加了人工智能、机器学习、数据科学、Prompt 工程和 GenAI 等相关课程。由于 GenAI 已经成为主流技术，许多创业公司也将其纳入了现有课程，并推出了短期课程。

据 Great Learning 的联合创始人 Hari Krishnan Nair 称，Great Learning Academy 的生成式人工智能课程每月的报名人数增加了2.5倍。另外，Moneycontrol 整理的数据显示，印度的八家提升技能创业公司提供了30门这样的课程。

值得注意的是，除了生成式人工智能课程的需求增加之外，人工智能、机器学习和数据科学等现有课程的需求也在增加。许多提升技能创业公司计划推出新课程，以继续教育技术人才。

随着 GenAI 在企业中的广泛采用，人才需求不断增加。这种课程需求的增长正值印度独角兽公司在2023年上半年增加员工人数仅为去年同期的五分之一的背景下出现。

根据 upGrad 的联合创始人 Mayank Kumar 的说法，在经济衰退期间，高等教育和技能培训项目往往会增加。Kumar 还认为，越来越多的技术专业人士寻求重新培训或提升技能的原因在于，GenAI 在各个领域的广泛应用，以在竞争激烈的就业市场中脱颖而出。专家们认为，员工应该通过提升自己的技能来适应不断增长的 GenAI 在企业中的应用，并为新的岗位做好准备。

（举报）