携程上线火车卧铺女性拼团 每人收费10元

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:近日，携程推出了一项新服务，在用户预定部分卧铺火车票时，增加了“全网拼团女性房间”功能，并收取10元/人的费用。

该服务承诺在拼团成功出票时，同房间的乘客均为女性，若拼团失败则退还费用。

同时，携程还发布了一系列风险提示信息，详细说明了拼团过程中的注意事项。目前该服务仅在部分车次中提供，具体以页面显示为准。

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