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专家称：AI帮助FBI打击“性勒索”骗局发挥重要作用

2023-07-17 16:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月17日 消息:由于人工智能技术的广泛使用，AI 在帮助 FBI 打击这些骗局中发挥了重要作用。

根据 FBI 的数据，2022年2月至2023年2月，性敲诈案件增加了322%，而自那以后又有明显增加，这些案件导致了许多受害者自杀。

一些无辜的海滩照片或男人裸露胸部的健身房照片可以被扭曲成性露骨的、人工智能生成的“深度伪造”照片被武器化。专家表示，这些案件导致受害者自杀人数惊人，但人工智能技术可以检测到任何它认为“露骨”的东西。

Canopy 公司的执行官 Yaron Litwin 开发了能够阻止这些图像的 AI 软件，甚至可以阻止无辜受害者照片被发送，并向父母发出警报。这种技术可以帮助保护儿童免受犯罪分子的利用。

Canopy 还与 FBI 合作，过滤性虐待材料，并为调查人员提供保护心理健康的工具。尽管 AI 的发展对于打击犯罪有积极作用，但也带来了新的挑战。

Litwin 表示，公司正在研究如何区分 “真实” 图像和 AI 生成的伪造图像。性敲诈是一种迫使受害者提供自己的性爱照片或视频，并威胁公开分享的犯罪行为。在过去的一年中，美国国家失踪与被剥削儿童中心接到了超过1万份性敲诈相关报告。

美国联邦调查局将性勒索描述为一种犯罪，“涉及强迫受害者提供自己的色情照片或视频，然后威胁公开或与受害者的家人和朋友分享。“许多受害者，包括未成年人，都不知道他们的图像被复制，操纵和传播，直到其他人引起他们的注意。根据联邦调查局今年的最新数据，全国至少有十几起与性勒索有关的自杀事件。

联邦调查局表示，许多受害者是10至17岁的男性，尽管受害者只有7岁。女孩也成为攻击目标，但统计数字显示，更多的男孩成为受害者。

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