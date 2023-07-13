努比亚Z50S Pro定档 7月20日发布

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:努比亚官方宣布将于7月20日召开新品发布会，推出全新的影像旗舰努比亚Z50S Pro。这款手机在影像方面的表现将超越一英寸，搭载35mm高定光学系统，为用户带来更加出色的拍摄体验。

据爆料，这次努比亚Z50S Pro的35mm光学系统将再次升级，由努比亚Z50的索尼IMX787传感器升级为尺寸更大的Ultra Sensor，模组大小比肩一元硬币，整体效果会更加出色。

除了影像方面的表现，努比亚Z50S Pro还将带来顶级的性能表现。该手机将搭载高频骁龙8Gen2处理器，跑分显示其性能非常强大，是目前业内天花板级别的表现。

此外，努比亚Z50S Pro还将配备一块6.8英寸柔性直屏，采用第四代屏下摄像技术，实现无开孔的真全面屏效果。显示素质非常出色，自拍效果也可以满足日常使用的需求。

努比亚Z50S Pro还将内置5000mAh大电池，支持80W快充技术，为用户带来更长的续航体验和更快的充电速度。

总的来说，努比亚Z50S Pro在影像、性能、屏幕和续航等方面都有非常出色的表现。对于喜欢拍照并追求高性能的用户来说，这款新推出的影像旗舰将是一个非常不错的选择。

（举报）