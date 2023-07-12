Google 悄然放弃面向 Z 世代的基于人工智能的聊天机器人应用

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:据 CNBC 消息，谷歌正在为 Z 世代用户开发一款基于人工智能的移动聊天机器人应用，其中包括互动的数字角色。

然而，根据 CNBC 所见的资料，谷歌最近在内部重组中「降低了优先级」，因此该项目的开发工作已经停止。通常，在谷歌中，如果某个产品的优先级降低，相关的工作也会停止。

据 CNBC 查看的内部文档显示，这款名为「Bubble Characters」的应用提供了多个可选的数字角色，与 Z 世代用户进行对话互动。该应用自 2021 年第四季度开始开发。谷歌拒绝就此事向 CNBC 置评。

应用的描述中称其具备「类似人类」的对话能力，可以「采取行动」，对 Z 世代用户来说很「有趣」。这些对话是由大型语言模型提供支持的，这些模型是用于理解和生成类似人类文本的大规模数据集。

应用的描述中写道：「从科幻小说开始，演变为下一代人类级对话。」CNBC 看到的一个示例中，一个卡通角色友善的声音进行对话，提出后续问题，甚至提供恋爱建议。

在过去几个月中，谷歌利用其大型语言模型进行了一系列基于人工智能的项目，其中包括该 Z 世代聊天机器人。在负责虚拟助手应用和多平台的双向对话的 Assistant 团队内部重组期间，高管们将 Bard 作为 ChatGPT 的竞争对手置于优先位置，一些 Bubble Characters 团队成员被要求暂停开发 Z 世代应用，转而致力于 Bard 的推出。CNBC 看到的相关通信证实了这一情况。

与此同时，一些谷歌顶级人工智能研究人员离开谷歌，创办了自己的聊天机器人公司，并在目前较为缓慢的资金环境中获得了投资。Character.AI 是一家由前谷歌研究人员 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 领导的两年前成立的公司，致力于构建一个 AI 聊天机器人伴侣，该公司在今年 2 月获得了由 Andreessen Horowitz 领投的 1.5 亿美元的融资。

Z 世代，也称为「网生代」「互联网世代」「二次元世代」「数媒土著」，通常是指 1995 年至 2009 年出生的一代人，他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大。

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