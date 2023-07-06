调查:72%企业计划在未来三年内采用生成式AI

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:一项由IT解决方案整合商Insight Enterprises和调研公司The Harris Poll进行的最新研究揭示了企业对生成式人工智能（generative AI）日益普及的采用情况，并揭示了人们对其实施的担忧。

Insight Enterprises和The Harris Poll在美国对405名年龄在25岁及以上、在拥有超过1，000名员工的公司担任全职主管级职位或更高职位的受访者进行了有针对性的调查。

该研究表明，大多数来自财富500强企业的业务领导者（72%）计划在未来三年内将采用生成式AI，以提高员工生产力。

然而，大约一半的受访者对这些技术的部署表示担忧。他们主要关注的问题是质量和控制（51%）以及安全和风险问题(49%)。

此外，研究发现，90%的业务领导者预计采用生成式AI将对特定组织角色产生影响。

数据分析师和数据科学家被认为是最有可能受到影响的角色（44%），其次是软件开发人员和测试人员(37%)以及财务运营和通信职位的专业人员(32%和30%)。

根据该研究，业务领导者希望采用生成式AI主要是为了提高员工生产力和客户服务。66%的领导者认识到这项技术在改善客户服务方面的潜力，其中44%的人希望通过生成式AI提供个性化的客户体验。

该研究显示，大约一半的业务领导者（53%）预计生成式AI将在研究和开发方面提供帮助，而其他人则期望它自动化软件开发。

该研究发现，超过四分之一的专业人士（26%）对实施生成式AI导致员工流失表示担忧。受访者还提到了一些具体的担忧，包括潜在限制人类创新能力(39%)、预算限制(38%)以及遵守法律和法规要求(35%)。此外，38%的受访者担心由于不了解如何使用该工具或意外泄露组织数据而导致人为错误。

（举报）