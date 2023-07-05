汇丰银行人工智能负责人加入摩根大通 担任市场运营应用 AI 负责人

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:汇丰银行的市场和证券服务部门的人工智能（AI）负责人已经离职，加入竞争对手摩根大通。

据 TRADE 透露，Ash Booth 在担任数据科学职位的九年间一直在汇丰银行工作，现已加入摩根大通银行，担任市场运营的应用 AI 负责人。

汇丰银行的首席数字和数据官 Christiane Lindenschmidt 在一份内部备忘录中表示：「我们祝愿他在未来的努力中一切顺利，并非常感谢他在银行任职的九年期间所作出的贡献，特别是在过去三年中在市场和证券服务领域的人工智能和机器学习方面表现出色。」摩根大通银行证实了此次任命，但拒绝进一步置评。

Booth 最初于 2014 年加入汇丰银行，担任前台数据开发人员，并逐步晋升至最近的职位，担任市场和证券服务的人工智能负责人，任职时间为四年。

他的离职正值汇丰银行重塑其人工智能部门之际。该银行最近将其从整体转型中获得的生成式人工智能能力整合到其 WDAC 能力中，并将其更名为应用人工智能办公室（OAAI）。

汇丰银行在一份声明中表示：「这种整合增强了我们的人工智能能力，并使我们的资源更好地用于增长和机会，实现规模化价值。」

被任命为 OAAI 负责人的是 Edward J Achtner（EJ），直接向 Marc Ellis 汇报。

汇丰银行于 5 月推出了人工智能服务，旨在增强机构投资者与全球市场的连接方式。该服务名为 AI Markets，利用自然语言处理（NLP）提升机构与市场的互动，包括允许他们生成定制分析并获得汇丰银行的跨资产数据集的访问权限。

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