苹果与诺基亚续约 继续使用5500多项5G专利

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:诺基亚和苹果公司今天发布联合声明，宣布双方续签了一项长期专利许可协议。

根据这项协议，苹果将继续使用诺基亚在5G和其他技术方面的专利发明。此前的协议将于2023年到期，而新的协议并未透露具体的交易细节。

诺基亚拥有超过20000项专利，其中包括5500项与5G相关的专利。这些专利被认为是现代5G设备所必需的。

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