ChatGPT、谷歌Bard、微软Bing谁才是AI竞赛的赢家？

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:六个月前 ChatGPT 的推出引发了 OpenAI、微软和谷歌之间的人工智能聊天机器人竞赛。到目前为止谁才是赢家呢?显然不是谷歌，不过人们对 ChatGPT 的兴趣正在减弱。

美国银行全球研究部的一项调查显示，59% 的重度互联网用户使用 ChatGPT，其次是51% 的人工智能驱动的 Bing 和34% 的谷歌 Bard。

当被要求选择一种人工智能大型语言模型 （LLM） 时，49% 的人选择了 ChatGPT，而 Bing 的比例为26%，Bard 的比例为21%。此外，67% 的人已经或计划在手机上下载 ChatGPT 应用程序。有50%愿意为ChatGPT付费，而 Bard 的这一比例为43%，Bing 的比例为36%。

让谷歌感到不安的是，60% 的用户正在使用 ChatGPT 进行搜索，有45% 的人表示，他们将更多地使用谷歌 搜索。

此外，即使 Google 搜索有广告而 ChatGPT 没有，80% 的用户表示这不会影响他们使用这三者中的哪一个。但谷歌依旧有危机:24% 的受访者表示，他们计划更多地使用 集成ChatGPT 的 Bing。

根据美国银行分析师的说法，根据 Similar Web 数据，谷歌搜索的市场份额稳定在93%。他们注意到 ChatGPT 网络流量（以 DAU 或每日活跃用户衡量）似乎已趋于稳定，只占 Google 每日流量的一小部分。

分析师写道:“从长远来看，谷歌在包括数据和分发在内的移动领域具有天然优势，我们预计谷歌将保持其在商业搜索方面的份额。”美国银行于2023年6月对1，165名18至55岁的美国互联网用户进行了调查。最大的群体是21岁至39岁的人，占调查对象的59%。

根据调查，ChatGPT、Bing 和 Bard 的主要用途是产生想法和搜索信息。

按 LLM 细分，ChatGPT 用户使用它来产生想法 （73%）、搜索信息 (60%) 和创建内容 (51%)。对于 Bing，65% 的人使用它进行搜索，58% 的人使用它来产生想法，44% 的人使用它回复电子邮件。对于 Bard，56% 的用户使用它进行搜索，53% 的用户使用它来产生想法，50% 的用户使用它回复电子邮件。

ChatGPT 和 Bard 用户最喜欢的功能是快速且流畅的对话。对于 Bing 来说，其优势是速度和图像生成。排名最低的功能是 ChatGPT 的信用源和图像生成、Bing的编码能力和准确性以及 Bard 的信用源和编码功能。

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