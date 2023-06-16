微信治理涉企业不实信息 打击虚构企业家私生活话题等行为

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:微信发布关于治理涉企业不实信息的公告称，将重点针对假冒仿冒、散布不实信息等违规行为，集中整治涉企业、企业家的虚假不实和侵权信息，严厉打击恶意炒作行为，并依法处置侵害企业、企业家合法权益的内容及帐号，营造清朗的网络空间。
重点治理内容:
1、假冒仿冒他人企业名称、注册商标、品牌等开设网站、注册账号、上架APP和小程序等。
2、编造、传播企业虚假信息和误导性信息，渲染丑化、煽动抵触国有经济、民营企业。
3、假借企业、企业家名义从事违法违规活动，违规使用企业家姓名肖像等。
4、虚构企业家私生活话题，炒作企业家个人隐私。
5、打着“网络兼职”“招聘写手”“市场营销”“负面舆论公关”“有偿删帖”等名义招募网络黑公关、从事黑灰产。
6、不当集纳企业负面信息、谋取非法利益，以及发布企业和企业家负面报道、评论后，以删帖、消除影响为名索要财物、开展商业合作等。
7、蹭炒涉企热点事件进行恶意营销，通过跨平台多帐号密集发布不实信息，恶意攻击攻击企业、企业家。
为进一步推动企业侵权投诉便捷化，微信上线“涉企业侵权举报”专区，在聊天时，输入“企业侵权”、“企业投诉” 、“企业举报”、“企业不实”、“涉企侵权”等词，并在前面加#就能直达“涉企业侵权举报”专区，此外，通过搜索框输入也可以直接进入专区。
用户可以登陆公众平台（mp.weixin.qq.com）->点击“侵权投诉”->“我要投诉”。
（举报）