一项调查显示：42% CEO认为人工智能将毁灭人类

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:根据一项针对该国一些首席执行官的新调查显示，其中42%的人认为人工智能将在未来十年内终结人类。与此同时，人工智能已经威胁到了劳动力，首席执行官们对此负有责任。

该报告来自CNN，该媒体引用了耶鲁大学CEO峰会的数据，显示近一半的受访CEO认为人工智能可能在未来5到10年内给人类带来厄运。

在接受调查的119位CEO中，有34%的人认为人工智能可能在十年内毁灭人类，8%的人认为它可能在五年内发生，58%的人并不特别担心。调查受访者包括沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦（Doug McMillon）、可口可乐首席执行官詹姆斯·昆西(James Quincy)，以及施乐、Zoom和其他制药、媒体和制造公司的领导层，但目前尚不清楚哪些领导者对调查做出了回应。

有趣的是，在接受访问的CEO中，有些人已经加入了人工智能的行列。IBM首席执行官Arvind Krishna上个月表示，该公司计划在未来几年暂停或减缓人工智能可能取代人类的招聘。招聘放缓或冻结将影响后勤职位和人力资源等部门——这些不面向客户的职位在IBM的员工队伍中占了大约26，000个职位。IBM通讯官蒂姆·戴维森（Tim Davidson）上个月透露，该公司在招聘时经过深思熟虑，专注于创收角色。

一份劳动力报告显示，5月份，人工智能直接导致近4，000个工作岗位失业。不过，斯坦福大学和麻省理工学院的一项新研究发现，在工作流程中使用 ChatGPT 的员工中，有14% 的员工提高了工作效率，经验最少和技能最低的员工完成任务的速度提高了35%。

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