郭帆谈ChatGPT：电影行业需要创新，否则人工智能将让电影变得平庸

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:近日，郭帆导演在接受凤凰卫视《问答神州》专访时谈到了人工智能和ChatGPT。他表示：“继续努力吧，如果再不努力的话，我们第三集就真的变成纪录片了。”

吴小莉问到人工智能是否可以成为电影制作的助力点，郭帆回答说，如果只是将其视为一种工具，那么它肯定是一个助力点。但是，经过训练后，它继承了全球所有艺术家的成果，没有任何个体可以与其媲美。

当主持人问到是否担心没有任何真正的创新会出现，郭帆回答说，虽然会有创新，但它可能会变得平庸。因此，当电影上映时，可能会发现一个本来是科幻概念的东西，已经成为我们身边的现实部分。从 2023 年开始，人工智能将成为我们的伴侣。如果我们不再努力，那么《流浪地球3》可能会变成纪录片。

此外，吴小莉问到是否会赶不上技术，郭帆回答说，我们可能会赶不上现实，因为每天都有新技术不断涌现。他原本以为ChatGPT会在 2030 年左右出现，但没想到它提前了六七年，而且在《流浪地球2》刚上映半个月后就出现了。他认为，ChatGPT的出现对电影行业的影响非常大。

例如，ChatGPT编写故事的能力尽管比不上人类创作的那种灵光乍现的段落，但编写一般的桥段并不是大问题。另外，绘画软件Midjourney在两个月前还有差距，但两个月后它已经没有任何问题了。

郭帆认为，面对人工智能，我们没有时间可浪费，因为它几乎是一夜之间的翻转，而且以每两周的速率迭代和进化。

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