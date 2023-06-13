联合国秘书长支持建立类似国际原子能的人工智能监管机构提议

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日消息:联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯日前表示支持一些人工智能高管提出的建立一个类似国际原子能机构（IAEA）的国际人工智能监管机构的提议。

自 ChatGPT 六个月前推出并成为有史以来增长最快的应用程序以来，可以根据文本提示生成权威性散文的生成式人工智能技术一直吸引着公众的关注。人工智能也成为人们担忧的焦点，因为它具有创造深度伪造图片和其他虚假信息的能力。

古特雷斯告诉记者说：「关于最新形式的人工智能——生成式人工智能——的警钟声此起彼伏，而发出最响的是设计它的开发人员。我们必须认真对待这些警告。」

他宣布计划在年底前启动一个高级人工智能咨询机构，定期审查人工智能治理安排，并提出如何与人权、法治和公共利益保持一致的建议。

但他在周一补充道：「我对我们能够拥有一个类似国际原子能机构的人工智能机构持支持态度……受到国际原子能机构的启发。」他表示，这样的模式可能会「非常有趣」，但指出「只有会员国才能创建，而不是联合国秘书处」。

总部位于维也纳的国际原子能机构成立于 1957 年，促进安全、安保和和平使用核技术，并监测可能违反《不扩散条约》的行为。它有 176 个会员国。

ChatGPT 的开发者 OpenAI 上个月表示，类似于国际原子能机构的机构可以对部署施加限制，审核符合安全标准的合规性，并跟踪算力的使用情况。

英国首相里希·苏纳克也支持这一想法，并表示希望英国成为全球人工智能安全监管的中心。英国计划在今年晚些时候主办一个峰会，讨论如何通过协调的国际行动应对人工智能的风险。

古特雷斯表示，他支持在英国举办峰会的计划，但表示应先进行「认真的工作」。他计划在未来几天内任命一个由人工智能专家和联合国机构的首席科学家组成的科学咨询委员会。

（举报）