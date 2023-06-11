韩国 2025 年起将 AI 引入中小学课程 解决教育不平等问题

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:韩国教育部日前表示，为满足对多样化学习内容日益增长的需求，将从 2025 年开始在中小学引入人工智能（AI）数字教科书。

从 2025 年春季开始，韩国小学三、四年级，以及初一和高一的学生将使用国语、数学、英语、信息科技 AI 教科书，并计划每年扩大应用科目和年级，2028 年以前实现全面覆盖。韩国计划 2026 年将 AI 课程扩大至社会、科学、家庭经济学、科学技术等科目； 2027 年纳入历史课程； 2028 年将完成除体育、音乐、美术等实践课程外的 AI 课程全面落地。

ChatGPT 自推出以来，发展迅猛，不仅激发了人工智能研发热潮，更是掀起了关于人工智能伦理与风险的讨论。今年三月，韩国三星内部已发生三起涉及 ChatGPT 误用与滥用案例，半导体设备测量资料、产品良率等内容或已被泄露给 ChatGPT 学习资料库中。

韩国教育部长李柱镐 Lee Ju-ho 在接受《韩国先驱报》采访时称，这是一种「范式转变 paradigm Shift」，用数字设备和人工智能学习系统取代纸质教科书的新计划，旨在解决教育不平等问题，减少对私立教育的严重依赖。

「学生将通过电子设备连接到云端，并访问人工智能导师进行一对一的个性化学习。与此同时，教师会关注学生的社交和情感行为，或提供以主动学习为中心的课程，」Lee 说。「传统的学习方法是国家快速发展的原动力，但它需要升级为适合 21 世纪的教育模式。19 世纪的复制和粘贴模式行不通，因为它只需要记住教科书。」

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