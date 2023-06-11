三星开始开发其类似 ChatGPT 的大型语言模型供内部使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日消息:几周前，有消息称，在一些内部数据被泄露后，三星正在考虑开发自己的类似 ChatGPT 的人工智能解决方案。现在，一份新的报告称，三星电子已经开始全面开发自己的 LLM（大语言模型）供内部使用。

三星的 LLM 解决方案的开发工作于本月开始，由三星研究院牵头。据报道，这家韩国公司在这项开发中投入了大量的人力和资源。GPU 对于训练 LLM 极为重要，一些高管声称，该公司所有的 GPU 资源都被用于 LLM 开发。三星计划在两个月内完成第一版 LLM 的开发。

目前，这家韩国公司正计划将其 LLM 用于文件总结、软件开发和语言翻译。该公司还没有决定是否将其人工智能解决方案提供给普通消费者。最初，三星开始使用第三方生成式人工智能解决方案，包括 ChatGPT，但其内部数据在使用时被泄露了。因此，该公司禁止使用第三方解决方案，开始开发自己的人工智能解决方案。

据报道，三星认为，这种人工智能解决方案可以大幅减少软件开发和半导体设计所需的时间。该公司与多家公司进行了谈判，包括谷歌、微软、Naver 和 OpenAI。然而，在李在镕也参加的该公司高层管理会议上，正式决定三星应该开发自己的人工智能解决方案。

各家韩国公司正在开发他们自己的基于 LLM 的生成性人工智能解决方案，包括 Kakao 的 KoGPT，LG 的 ExaOne，Naver 的 HyperCloverX，以及 SKT 的 A-Dot。这些解决方案中的大多数可以像人类一样画画和写字。然而，数据的准确性和信息隐私是目前最大的障碍之一。

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