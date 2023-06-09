阿里云辟谣：通义千问目前没有任何官方APP

凤凰网科技讯6月7日下午消息，2023年高考作文题目出炉，其中全国乙卷作文题为:吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明;阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的。这几句话以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章体现你的认识与思考，要求:选准角度，确定立�