Vivaldi 浏览器通过伪装 User-Agent 实现对微软 Bing 聊天的支持

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:Bing 聊天是目前最热门的功能之一。这款由人工智能驱动的聊天机器人利用 OpenAI 的 GPT-4 和 Bing 来回答各种问题和提示。官方正式来说，只能通过 Microsoft Edge 浏览器使用 Bing 聊天。然而，随着 Vivaldi 浏览器 6.1 版本的发布，情况有所改变。

图片来自Vivaldi

尽管微软尚未正式为 Vivaldi 或其他非 Edge 浏览器提供支持，但 Vivaldi 的开发者们实施了一个变通方法。浏览器将修改其 User-Agent，假装成 Microsoft Edge，从而让用户能够在 Vivaldi 内使用 Bing 聊天。

由于 Vivaldi 是基于 Chromium 的浏览器，它使用与 Microsoft Edge 和 Google Chrome 相同的核心技术，但并不意味着所有网站都能与其兼容。

User-Agent 告诉网站用户所使用的浏览器和操作系统。这可以用于确保兼容性，但也可以用于阻止访问某些网站。例如，有些网站只支持 Google Chrome。同时，渲染程序也可以针对特定的浏览器进行优化。

当 Vivaldi 伪装成其他浏览器时，它可以利用这些优化，让用户能够在 Vivaldi 上访问在其他浏览器上可用的任何网站。

通过伪装成 Edge 浏览器，无论是桌面版还是 Android 版的 Vivaldi 都可以访问 Bing 聊天。

Vivaldi 不需要永远伪装成 Edge 浏览器。微软的 Mikhail Parakhin 此前确认，对 Bing 聊天的支持将逐步扩展到其他浏览器上。但在此之前，Vivaldi 的 User-Agent 变通方法为使用 Bing 聊天提供了另一种途径。

另外，简单提醒一下，用户也可以通过第三方扩展程序在任何喜欢的浏览器上使用 Bing 聊天。

User-Agent（用户代理）是一种 HTTP 请求头部中的标识，用于标识发起该 HTTP 请求的客户端（例如浏览器、爬虫等）。User-Agent 的格式通常为一串字符串，包含了客户端的类型、版本号及操作系统等信息。

浏览器向服务器发送 HTTP 请求时，User-Agent 可以让服务器知道客户端的信息，例如客户端类型、版本等，从而可以根据不同的客户端做出相应的响应。同样，在开发 Web 应用程序时，也可以通过读取 User-Agent 来判断请求的客户端是哪一种，从而针对不同的客户端进行不同的处理。

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