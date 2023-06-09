Meta CEO 扎克伯格称苹果 Vision Pro 没有「神奇的解决方案」

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:马克·扎克伯格在今天与员工举行的全公司范围内会议上回应了苹果发布的 Vision Pro。据 The Verge 的 Alex Heath 报道，扎克伯格表示，Vision Pro 没有 Meta 没有想到的「神奇解决方案」，而且「比他们最近发布的 Quest 3 头显贵七倍」。

扎克伯格补充说，苹果的发布「真正展示了我们公司在价值观和愿景上的差异」，并指出 Meta 的目标是提供「对所有人来说都可使用和负担得起的产品」。Vision Pro 的价格为 3499 美元，而 Quest 3 的价格为 499 美元，Quest Pro 的价格为 999 美元。

扎克伯格表示，Meta 在元宇宙方面的目标是「从根本上讲是社交」，而 Vision Pro 似乎更加孤立。他承认苹果的方法「可能是未来计算的愿景」，但「不是我想要的那种」。

以下是扎克伯格在 The Verge 报道中的完整评论：

就在 WWDC 之前的几天，Meta 预览了 Quest 3，他们的下一代混合现实头戴设备。该设备将于今年晚些时候正式推出，其设计更纤薄、更舒适，显示屏分辨率更高，图形性能是 Quest 2 的两倍。该设备的起价为 499 美元，拥有 128GB 的存储空间，公司计划在 9 月 27 日的活动上分享更多细节。

苹果表示 Vision Pro 将于 2024 年初在美国上市。

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