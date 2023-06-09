Meta CEO 扎克伯格称苹果 Vision Pro 没有「神奇的解决方案」

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:马克·扎克伯格在今天与员工举行的全公司范围内会议上回应了苹果发布的 Vision Pro。据 The Verge 的 Alex Heath 报道，扎克伯格表示，Vision Pro 没有 Meta 没有想到的「神奇解决方案」，而且「比他们最近发布的 Quest 3 头显贵七倍」。
扎克伯格补充说，苹果的发布「真正展示了我们公司在价值观和愿景上的差异」，并指出 Meta 的目标是提供「对所有人来说都可使用和负担得起的产品」。Vision Pro 的价格为 3499 美元，而 Quest 3 的价格为 499 美元，Quest Pro 的价格为 999 美元。
扎克伯格表示，Meta 在元宇宙方面的目标是「从根本上讲是社交」，而 Vision Pro 似乎更加孤立。他承认苹果的方法「可能是未来计算的愿景」，但「不是我想要的那种」。
以下是扎克伯格在 The Verge 报道中的完整评论：
苹果终于宣布了他们的头戴设备，所以我想稍微谈一下这个。我对他们将发布什么很感兴趣。显然，我还没有见过，所以在我们开始使用并观察人们如何使用之前，我会了解更多信息。
从我最初看到的情况来看，我可以说好消息是，他们没有任何一种我们的团队没有探索和考虑过的法律和物理约束的神奇解决方案。他们采用了更高分辨率的显示屏，通过这一点以及他们在其中投入的所有技术，使其成本提高了七倍，现在需要更多的算力，以至于你现在需要一个电池和一根连接线来使用它。他们做出了这样的设计权衡，对于他们正在追求的情况可能是有意义的。
但是，看吧，我认为他们的发布真正展示了我们公司在这方面的价值观和愿景的差异，我认为这非常重要。我们创新的目的是确保我们的产品尽可能对每个人所用和负担得起，这是我们工作的核心部分。而且，我们已经销售了数千万个 Quest。
更重要的是，我们对元宇宙和存在的愿景从根本上讲是社交。这是关于人们以新的方式互动，以及以新的方式感受更亲近。我们的设备也是关于积极参与和行动的。相比之下，他们展示的每一个演示都是一个人独自坐在沙发上。我的意思是，这可能是未来的计算愿景，但这不是我想要的愿景。在我们处理这个问题的方式上，存在着真正的哲学差异。看到他们发布的内容以及他们将如何竞争，让我更加兴奋，也更加乐观地认为我们正在做的事情是有意义的，而且会取得成功。这将是一段有趣的旅程。
就在 WWDC 之前的几天，Meta 预览了 Quest 3，他们的下一代混合现实头戴设备。该设备将于今年晚些时候正式推出，其设计更纤薄、更舒适，显示屏分辨率更高，图形性能是 Quest 2 的两倍。该设备的起价为 499 美元，拥有 128GB 的存储空间，公司计划在 9 月 27 日的活动上分享更多细节。
苹果表示 Vision Pro 将于 2024 年初在美国上市。
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