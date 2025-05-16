TikTok强势增长，字节定了个“小目标”： 2025营收赶超Meta

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:据彭博社报道称，在全球经济可能面临下行压力的情况下，字节跳动仍将其 2025 年的营收增长目标定为 20% 左右。这一增长速度或将让使其全球业务接近 Meta 平台的水平。

知情人士透露，TikTok 母公司预计 2025 年营收将从 2024 年的约 1550 亿美元增至约 1860 亿美元。这意味着其连续多年保持 20% 以上增速，并将其营收推至仅略低于 Meta 今年预期营收（约 1870 亿美元）的水平。该人士表示，字节跳动目前旗下各类应用的月活跃用户已超过 40 亿，与 Meta 相当。由于涉及内部预测，相关知情人士要求匿名。

TikTok 的惊人崛起在拜登政府主导的封禁行动后备受关注。当时，美方以国家安全为由，试图禁用这款来自中国的社交媒体巨头。到特朗普时期，则给予了字节跳动一定时间来完成 TikTok 的出售交易，这一过程已持续数月，潜在买家包括亚马逊和甲骨文公司。

虽说面临在美国市场被封锁的威胁，但 TikTok 的全球扩张速度丝毫没有放缓，而这也推动了字节跳动的国际业务快速增长。虽然 2025 年的目标增长率较 2024 年的 29% 略有下降，但这一目标或许仍会根据业务发展情况而作出调整。

目前，字节跳动发言人未对此发表评论。

据彭博社报道，软银集团旗下的愿景基金（Vision Fund）曾在去年将字节跳动的估值调升至超过 4000 亿美元，部分原因在于其在生成式 AI 领域的增长势头。值得一提的是，富达投资（Fidelity Investments）和普信集团（T. Rowe Price Group Inc.）也分别将其估值上调至超过 4100 亿和 4500 亿美元。

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